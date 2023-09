TV Azteca sostiene reunión con acreedores para desestimar entrada a Capítulo 11

El litigio entre TV Azteca y los tenedores de bonos comenzó hace dos años, cuando en febrero de 2021 la televisora negoció el aplazamiento del pago del cupón correspondiente a ese mes. A partir de ese momento, TV Azteca dijo en diversos comunicados que estaba en negociaciones con los acreedores.

Pero The Bank of New York Mellon y London Branch han argumentado desde el año pasado el impago de la compañía, llevando el caso a tribunales en el último trimestre de 2022. La empresa solicitó medidas para protegerse de las acciones legales de ambos representantes de los tenedores de deuda de TV Azteca, que incluyen mantener el contrato en sus términos acordados, evitar pagos mientras la Organización Mundial de la Salud mantenga el estatus de pandemia de covid-19 y prohibir acciones legales contra la empresa por impago de bonos.

En uno de los documentos de la Corte de Nueva York revisados por Expansión, el abogado representante de The Bank of New York Mellon y London Branch, Fernando del Castillo Elorza, ha asegurado que, derivado de los litigios que han continuado los representantes de los tenedores de deuda, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió el 24 de agosto una orden para anular el primer amparo que obtuvo TV Azteca, argumentando, entre otras cosas, que la OMS declaró el fin de covid-19 como emergencia sanitaria internacional el pasado 5 de mayo.

La empresa de contenidos audiovisuales tuvo hasta el 30 de agosto para emitir una respuesta sobre la resolución.

Expansión solicitó comentarios a TV Azteca sobre la reunión que sostuvo con los acreedores, así como la resolución del Tribunal, pero hasta la publicación del texto la empresa no emitió respuesta.

Resolver el impago vía T-MEC

Los fondos de inversión Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, que también pidieron la entrada voluntaria de TV Azteca al Capítulo 11, han presentado una demanda contra México, bajo los términos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Este recurso se usa cuando se demanda a un país por un tema relacionado con una inversión y lo que están haciendo ahorita (estos dos fondos) es demandar al Estado Mexicano vía un arbitraje internacional”, explica José Sagredo, experto en temas de concursos mercantiles del despacho GLZ. "Los procedimientos de este tipo (arbitrajes internacionales) pueden tomar tiempo, pero a veces son más rápidos que un procedimiento judicial".

La demanda fue presentada el 11 de agosto por los dos fondos y se basa en que el dinero que obtuvo TV Azteca proviene de inversiones extranjeras y en que, hasta ahora, la televisora no ha realizado pagos, aunque la empresa contaba con amparos otorgados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La solicitud presentada por los dos fondos aún se encuentra pendiente.