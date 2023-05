Las medidas cautelares que solicitó TV Azteca para blindarse de las acciones legales de The Bank of New York Mellon y London Branch, representantes de los tenedores de deuda de la compañía, surtirán efecto pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el fin de la pandemia de covid-19 en días pasados.

"El cese de la pandemia no tiene ningún efecto sobre el caso en cuestión, puesto que las medidas dictadas fueron sobre sus efectos, no su duración”, dijo TV Azteca a Expansión vía escrita.

Sin embargo, uno de los documentos del proceso revisado por este medio contiene parte de la resolución del amparo aceptado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en septiembre de 2022, en el que señala que The Bank of New York Mellon y London Branch no podrán realizar acciones legales relativas al contrato en sus términos acordados mientras la OMS mantenga el estatus de pandemia de covid-19, y prohibió acciones legales contra la empresa por impago de bonos.