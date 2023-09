Hacienda no bajará costos del espectro en 2024; IFT busca modificar resolución

Pero esta estrategia sólo ha servido como un paliativo. Los precios de las bandas radioeléctricas en México siguen siendo hasta un 89% más altos en comparación con países como Alemania, Italia, Grecia y Países Bajos.

En lo que va del año, AT&T devolvió parte de su espectro para mejorar sus operaciones, y con la decisión de Hacienda de no ajustar los pagos anuales de derechos de banda a estándares internacionales, es posible que las empresas retrasen sus planes de expansión de la red 5G en el país. Esto podría tener un impacto negativo en la innovación tecnológica y en el tan esperado nearshoring que requiere una mayor conectividad.

Arturo Robles, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), mencionó que a pesar de que las propuestas del regulador no fueron aprobadas, todavía existe la posibilidad de cambiar la situación. "La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 aún no ha sido aprobada, y continuaremos insistiendo en la necesidad de ajustar los precios del espectro a estándares internacionales porque esto afecta a los usuarios. Lo haremos apelando al poder legislativo, que todavía podría modificar la parte final de la ley de derechos", expresó el funcionario.

Aumenta la probabilidad de que AT&T devuelva espectro

Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, lamentó la decisión de Hacienda de no reducir los precios del espectro a pesar de las advertencias del regulador sobre las consecuencias negativas que esto podría tener en el sector de las telecomunicaciones.

El funcionario señaló que, ante la postura recaudatoria del Estado en relación con el espectro radioeléctrico, es más probable que AT&T cumpla su promesa de devolver más bandas al Estado. Esto sería perjudicial tanto para los usuarios, que podrían quedarse sin servicios de telefonía, como para las finanzas del gobierno, que verían reducida su recaudación en un momento en que se prevé un mayor déficit público para 2024.

"La propia empresa lo ha manifestado públicamente. Ellos sí estarían evaluando devolver más espectro si no se reduce el costo... Habrá que ver qué es lo que ellos deciden hacer, pero es algo que está sobre la mesa y creemos que es un escenario en donde todos pierden", dijo el funcionario en entrevista con Expansión en el marco del décimo aniversario del IFT.

Según el órgano regulador, la devolución de espectro por parte de AT&T podría resultar en una pérdida de recaudación de 7,528 millones de pesos, además de generar incertidumbre en la industria y entre los usuarios.

La empresa estadounidense ha devuelto bandas de espectro al Estado en dos ocasiones anteriores, e incluso en abril de este año, funcionarios de la compañía se reunieron con representantes del IFT para discutir la posibilidad de una nueva devolución de espectro.

Expansión solicitó información a AT&T sobre su visión futura para el desarrollo de su red, especialmente en lo que respecta a 5G, pero hasta la fecha de publicación del artículo, la empresa no ha emitido comentarios al respecto.

Aplazarán licitación para 5G

El IFT tenía planeada la licitación IFT-12 para este año, que contemplaba bandas adecuadas para la quinta generación de redes. Sin embargo, con la decisión de Hacienda de no reducir los precios del espectro, el panorama ha cambiado. Alejandro Navarrete reveló que, debido a la incertidumbre en torno a la compra de bandas radioeléctricas, el regulador deberá replantear la licitación que tenía prevista, lo que implicaría estudiar qué tipo de espectro vender y bajo qué nuevos esquemas.

Una de las opciones que el Instituto considera es la asignación de espectro para redes privadas, pero el éxito de esta medida también dependerá del costo de los derechos de las bandas.

"Durante los últimos seis años, hemos presentado propuestas a Hacienda que lamentablemente han sido desestimadas. El problema no es solo que no se tomen en cuenta estas propuestas, sino el impacto que esto tiene en la asignación de más espectro para mejorar los servicios. Los costos de los derechos del espectro son un factor fundamental y mientras sigan siendo elevados, no habrá interés ni posibilidad práctica de otorgar más concesiones", lamentó el funcionario.