Telmex, Izzi y Megacable retiran más de 11 km de cable en desuso en CDMX

Desde el año 2020, en el país se ha buscado la reorganización del cableado en los postes con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios, aumentar la visibilidad en el espacio aéreo y, sobre todo, garantizar una mayor seguridad para mitigar los riesgos a los que está expuesta la población. Tan solo en junio de este año, se reportó el trágico fallecimiento de un menor debido a un cableado en mal estado.

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) detalló que, de los aproximadamente 14,000 kilómetros de cableado que constituyen la infraestructura de telecomunicaciones en la Ciudad de México y que han sido objeto de intervención, los proveedores de servicios fijos, tales como Telmex, Megacable, Izzi y Totalplay, han logrado retirar poco más de 11 kilómetros de cables ya en desuso.

Además, esto implica la reducción de 22 kilogramos y 300 gramos en la carga soportada por los postes de tensión eléctrica, de acuerdo con información proporcionada por el gobierno de la Ciudad de México.

Las alcaldías en las que se han realiado labores de reordenamiento del cableado incluyen Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Actualmente, se han iniciado labores en Tlalpan, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

¿Qué pasa con el cableado retirado?

La Canieti aseguró que durante el proceso de retirado de cableado no se ha dejado sin servicio de conectividad a los usuarios. “Esto es muy importante ya que no debe dejarse sin servicio a ningún usuario con estos trabajos, además de evitar que, por error, un concesionario pudiera quitar el cable que no es de su propiedad”, explicó la Cámara.

En el caso de los cables que están tendidos en los postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las empresas han procurado ejecutarlo de manera coordinada con el fin de “hacer un barrido parejo” y evitar sabotaje de redes.

Una vez que se ha retirado el cable, los operadores de telecomunicaciones trasladan el material a sus propios centros de acopio, donde se lleva a cabo una clasificación y una gestión adecuada de los materiales. Estos lugares suelen estar diseñados para asegurar que se cumplan con todas las regulaciones ambientales y que se les dé a los materiales el tratamiento ambiental correspondiente.

¿Qué pasará con el cableado en buen estado?

La Canieti, que agrupa a empresas como Telmex, Totalplay y otras, explicó a Expansión que el reordenamiento del cableado se limita al ajuste y retiro de cables obsoletos, mientras que el enterramiento de la fibra óptica requerirá coordinación con las autoridades o se llevará a cabo en nuevos proyectos de desarrollo.

“Debe decirse que la inmersión en el subsuelo de infraestructura perteneciente a redes o sistemas para la prestación de servicios públicos en rutas, corredores o superficies de la Ciudad, es un proceso sumamente complejo que requiere del análisis particular de cada proyecto, así como del compromiso entre autoridades y prestadores de servicios, públicos y privados, para el trabajo coordinado y la aportación de lo que a cada parte corresponda”, dijo la Canieti.

Para soterrar los 14,000 kilómetros de cables desplegados en la Ciudad de México –de luz y servicios de conectividad– y ponerlos bajo tierra implicará una inversión de 46,200 millones de pesos, según estimaciones de la consultora The Ciu. Sumado a potenciales afectaciones en los servicios de conectividad y posibles incrementos de precios.

Hasta el momento, la Canieti no dispone de una evaluación precisa de los recursos invertidos por los operadores en el proceso de reordenamiento del cableado aéreo. Esto se debe a que cada empresa adapta su presupuesto según su capacidad financiera y los recursos humanos disponibles en la actualidad.