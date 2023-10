¿Menos visitas al taller? Reparar un auto es cada vez es más caro

Luis Brizuela, director comercial en Jato Dynamics México y Puerto Rico, considera que, además del efecto inflacionario, esto ha sido detonado por un mayor equipamiento en los vehículos.

“También son vehículos que vienen mucho más equipados, con más especificaciones que requieren otro tipo de mantenimientos y esto, evidentemente, tienen un costo mayor dentro del valor de todo el servicio que requieren”, añade a petición de Expansión en conferencia de prensa.

El gasto anual promedio de mantenimiento por vehículo suma 5,211 pesos este año, lo que representa un incremento de 6.5% frente a 2022, y de 16.9% frente a 2021, de acuerdo con el reporte realizado por la AMDA y ClearMechanic.

Desde la perspectiva de Gerardo San Román, director de Checkmark, una plataforma especializada en la gestión de compraventa de vehículos seminuevos para distribuidores, las disrupciones en las cadenas de suministro originadas por la pandemia también están surtiendo efecto en este encarecimiento.

Antes de la crisis sanitaria lo que más se manejaban eran los volúmenes altos de inventario, un panorama que hoy en día cambió “drásticamente”, lo que trajo consigo el rediseño de las estrategias de ventas de mantenimiento optando por una estructura en la que, si se va a vender menos, se tiene que ganar más.

“Lo que vemos es que los fabricantes ahora dicen: 'ya no estamos vendiendo tanto, no necesitamos meterle tanto dinero en cuanto a subvenciones o en estímulos para que el consumidor compre o adquiera los servicios'. Y entonces todo empieza a llegar a su nivel natural, es el costo del mercado para ciertas partes o ciertos servicios. Y toda esta revolución que se dio es la que está adecuando todo el mercado”, agrega en entrevista con Expansión.

En ello, los fabricantes de vehículos han buscado aumentar la fidelización de sus clientes, optando por ampliar la cobertura de mantenimiento de las unidades, lo cual ya no se está quedando exclusivamente dentro de la oferta de las marcas de lujo.

La garantía siempre ha jugado un papel importante a la hora de comprar un vehículo, pero los fabricantes han puesto un mayor énfasis en ella en los últimos años.

De acuerdo con el último estudio de J.D. Power, el porcentaje de clientes de marcas de volumen que van al concesionario para conservar su garantía pasó de 22% a 27% este año, cifra que en el caso del segmento de lujo fue de 40% a 48%, mostrando así un incremento uniforme en ambos mercados.

“Ahora lo que vemos es que no solo por garantía tienen que volver, sino que hay marcas que te dicen: 'te doy tantos años de garantía, pero siempre y cuando me compres todas las piezas a mí y que todos los servicios los hagas en mis talleres, o si no pierdes la garantía'”, concluye San Román.