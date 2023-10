GM lanzará cinco vehículos eléctricos en México antes de que termine 2024

Los primeros pasos de General Motors en la electromovilidad en México se dieron en 2014 con el lanzamiento de un Spark modificado que utilizaba baterías de litio. Este vehículo tenía un precio de 500,000 pesos, poco más del triple que su versión a gasolina. Aunque la empresa solo vendió alrededor de una veintena de unidades de este modelo, esta experiencia le permitió identificar los primeros desafíos que enfrentaría la nueva tecnología en el mercado mexicano.

A pesar de que han transcurrido nueve años desde entonces, General Motors reconoce que todavía enfrenta desafíos en el mercado mexicano de vehículos eléctricos. Uno de los principales obstáculos es la infraestructura de carga.

"Definitivamente, la adopción de vehículos eléctricos en México se desarrolla a un ritmo distinto en comparación con otros mercados que hemos observado. Sin embargo, aquí, a pesar de los desafíos que puedan surgir, la carga en casa sigue siendo la piedra angular, ya que los vehículos eléctricos se utilizan principalmente en entornos urbanos", dijo Adriana Schütte, directora de Marketing y Publicidad de General Motors en México.

Para abordar esta cuestión, el fabricante estadounidense está implementando una estrategia que incluye asesoramiento para la instalación de cargadores en los hogares de los clientes. La empresa se compromete a gestionar todo el proceso de instalación del cargador, lo que implica dos visitas: la primera para evaluar las necesidades y el espacio disponible, y la segunda para llevar a cabo la instalación. No obstante, es importante destacar que existe un porcentaje de la población que no dispone de estacionamiento en su residencia y, por lo tanto, no puede instalar un cargador de pared.

Otro desafío que General Motors identifica en el mercado mexicano para la masificación de los vehículos eléctricos es la accesibilidad de los modelos. El precio juega un papel fundamental en un mercado donde la mayoría de las ventas se realizan en vehículos con un costo inferior a 500,000 pesos. “Estamos evaluando las necesidades de diferentes segmentos del mercado para ofrecer soluciones que se ajusten a esas demandas, tanto en nivel de equipamiento, como de rangos de precio”, dijo Schütte.

Cadillac será una marca de vehículos eléctricos en 2030

A pesar de estos retos, General Motors mantiene una visión de futuro totalmente eléctrico, con el compromiso de que Cadillac será una marca eléctrica para 2030. El fabricante estadounidense ha iniciado su ofensiva eléctrica en el país con su marca premium Cadillac. Esta decisión responde al nivel de adopción de vehículos eléctricos entre diferentes segmentos de mercado. Mientras que el promedio de la industria automotriz mexicana apenas alcanza un 0.6% de vehículos eléctricos, el segmento de lujo muestra un impresionante 4% de penetración, lo que refleja un creciente interés por parte de los consumidores de lujo en la electrificación de sus vehículos.

Con un precio cercano a los 1,890,000 pesos, Cadillac Lyric ofrece una autonomía de 490 kilómetros, junto con un rendimiento que incluye 500 caballos de fuerza y 450 libras-pie de torque, lo que demuestra que la electrificación no está reñida con la potencia y el rendimiento. El vehículo cuenta con una pantalla de 33 pulgadas, un sistema de audio con 19 bocinas AKG y servicios de asistencia y seguridad de OnStar, que se consideran esenciales en el segmento de lujo.

Cadillac Lyric tablero.jpg Cadillac Lyric consola.jpg Cadillac Lyric asientos.jpg GM lanzará cinco vehículos eléctricos en México antes de que termine 2024 Cadillac Lyric es el primer modelo de General Motors basado sobre la plataforma modular flexible para vehículos eléctricos Ultium. Foto: Cortesía

Aunque todos los modelos eléctricos que se lanzarán en México el próximo año son fabricados en Estados Unidos y México, General Motors no excluye la posibilidad de utilizar la fabricación en China como una alternativa para reducir los costos de producción de vehículos eléctricos a gran escala. Esta estrategia ya ha demostrado su éxito en varios de los modelos con motores de gasolina de su marca Chevrolet.

"Somos conscientes de la importancia de encontrar la propuesta de producto adecuada para cada uno de los segmentos del mercado de vehículos eléctricos. Esto implica no solo ajustar los precios, sino también adaptar las capacidades del producto para satisfacer las necesidades de los consumidores", concluyó Schütte.