La ASF detecta irregularidades en gastos del IFT para viajes de comisiones

A través de la muestra que se examinó, el ente fiscal detectó que el Instituto, a cargo del comisionado interino presidente Javier Juárez Mojica, realizó 138 comisiones a nivel nacional en 2022, es decir, viajes para asistir a foros, convenciones y actualización de temas de la industria en torno a la conectividad y regulación. De las cuales, 80 coberturas de trabajo por parte de 46 servidores públicos de dicha entidad dejaron un déficit en sus gastos.

La ASF detectó que las 80 comisiones implicaron un gasto de 1 millón 425 mil pesos, pero los 46 funcionarios sólo comprobaron el desembolso de 1 millón 350 mil pesos, por lo que se detectó un déficit de 74,900 pesos.

De las 50 comisiones restantes, el IFT pudo corroborar los gastos de viáticos para viajes de trabajo a través informes, comprobantes fiscales digitales por internet y transferencias bancarias al propio Instituto de los recursos no utilizados.

Para el gasto para viajes al extranjero la ASF seleccionó para revisión una muestra de 19 comisiones en las que se erogaron 1 millón 408 mil pesos; 15 pudieron ser comprobadas con oficios, informes, tickets de taxis, gastos de alimentación y hospedaje y, en su caso, con la evidencia de las transferencias bancarias al IFT de los recursos no utilizados. Sin embargo, cuatro viajes internacionales de trabajo mostraron un déficit de 32,700 pesos, debido a que cuatro servidores públicos sólo comprobaron el gasto de 314,600 pesos de los 347,300 pesos que solicitaron como viáticos.

La ASF detalló que el déficit detectado en gastos para viáticos está asociado a que, dentro de la operación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no solicita a los funcionarios un informe donde detallen el gasto que implicó una comisión, pese a que en el marco operativo del regulador exista el requerimiento de rendición de cuentas en términos de viáticos.

Además, la Auditoría encontró que el órgano regulador de las telecomunicaciones no cuenta con lineamientos o normas que regulen el uso de tarjetas de crédito en la que se “establezca controles del límite de crédito global autorizado, del tipo de gastos autorizados, de los límites de consumo mensual, de los plazos para la presentación de la documentación comprobatoria, y del mecanismo y los plazos para la recuperación de cargos no autorizados o no comprobados”.

Y es que para el pago de boletos para comisiones nacionales e internacionales, el regulador cuenta con tarjetas de crédito empresarial de servicios asignadas a los Enlaces Administrativos de cada unidad responsable, para solicitar pagos y comprobación de viáticos.

Dependencias como el IFT de manera anual son convocados a foros y convenciones tanto a nivel nacional como internacional para exponer y comentar el trabajo que realiza el regulador en torno a la industria de las telecomunicaciones.

El IFT aclara déficit y límites de uso de tarjetas de crédito

Una vez que la Auditoría Superior de la Federación notificó al IFT el déficit por 74,900 pesos de viáticos nacionales y 32,700 pesos en gastos para viajes al extranjero, el regulador decidió aclarar la situación.

Los servidores públicos que habían mostrado un faltante en la comprobación de gastos, decidieron reintegrar el faltante antes en el Sistema de Gestión de Viáticos (SIGEVI), tal como “se evidencia en los reportes denominados “Reportes de gastos por partida”, así como en las pólizas de reintegro”, aseguró la ASF en su informe.

Además el IFT decidió actualizar el pasado 31 de agosto de 2023 los Lineamientos para la solicitud, pago y comprobación de viáticos y transportación en el desempeño de comisiones oficiales del Instituto por el titular de la Unidad de Administración, en los cuales se incluyen dichas precisiones.

Para 2024 el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá un presupuesto de 1,680 millones de pesos, lo que implica un ligero descenso de 1.1% con respecto a los 1,700 millones de pesos que le fueron asignados este año, pero en línea con lo solicitado por el propio regulador, según datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.