México, sin rumbo claro en la carrera por ampliar la infraestructura de recarga

México se enfrenta a un desafío considerable: la falta de una estrategia clara para expandir las instalaciones de recarga de vehículos eléctricos. Aunque el país ha asumido compromisos para reducir emisiones, la ausencia de un plan definido contrasta con otros mercados, como Estados Unidos, que cuentan con planes, con montos y responsables específicos para fomentar la infraestructura de carga.

En el mercado mexicano hay 1,189 puntos de carga para autos eléctricos, una cifra que no ha experimentado cambios en el último año. Para sumarse de lleno a la tendencia de la electromovilidad, es clave incrementar esta red de conectores. Sin embargo, la inversión necesaria no está claramente definida, y no se ha establecido si será compartida entre la iniciativa privada y las autoridades.