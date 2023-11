Una iniciativa quiere bajar impuestos para impulsar los autos eléctricos

"No les podría hablar todavía de números porque no se ha definido, o sea, la minuta todavía no lo trae y no les podría compartir exactamente cuál es el monto, pero estamos considerando que no sea algo que afecte presupuestalmente el paquete fiscal de nuestro país”, mencionó Edna Díaz, presidenta de la comisión.

Algunos fabricantes de vehículos se han mantenido al margen de incorporar a su oferta vehículos que utilizan esquemas de energía más amigables con el medio ambiente por la falta de infraestructura en México para mantenerlos, como la red de cargadores.

A noviembre de este año, existen 1,189 puntos de carga para autos con este tipo de tecnología. La cifra se ha mantenido igual con respecto a noviembre del año pasado, de acuerdo con datos de la Industria Nacional de Autopartes.

Pese a ello, la minuta aún no contempla acciones relacionadas con la ampliación de esta red. “Hasta el momento no la tiene contemplada, pero a mí me parece que es un tema tan grande que tendrá que ser seguramente una minuta solo para eso”, añadió Díaz.

Desde la perspectiva de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, se necesita una política integral para que la electrificación del sector se vuelva una realidad.

El organismo considera que con una acción transversal, para 2030 cerca del 40% de las ventas de automóviles corresponderían a unidades con estas nuevas tecnologías. Mientras que, sin ésta, el porcentaje no llegaría a más de 20%.

La cifra actual de ventas se mantiene por debajo del 5%.

“Habrá que ver el alcance de estos incentivos, fiscales y no fiscales, que vengan de los dos tipos, tanto a la producción como al consumo (…). Todo es mejorable y eso es mejor que nada, pero lo que estamos buscando es que la infraestructura se desarrolle ya, hace falta mucha infraestructura”, aseveró José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) al término de un foro en la Cámara de Diputados.

México es el séptimo productor de automóviles a nivel mundial. Para conservar esta posición, la industria considera que es prioritario el tomar cartas en el asunto. “La electromovilidad y las energías limpias son un tema del presente. Ya están aquí y van a ir con México o sin México, y más vale que nuestro país también vaya por esa vía”, concluyó Zozaya.