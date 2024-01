Problemas por los Boeing 737 MAX-9: ¿Qué pasa si cancelan mi vuelo?

Todos los viajeros que su itinerario incluya por lo menos un segmento operado por Aeroméxico que haya sido cancelado tendrá las siguientes opciones:

-Voucher electrónico: Éste será válido al 100% del valor original para viajar en cualquier ruta de la aerolínea, teniendo una duración de un año a partir de la fecha de emisión.

-Protección en vuelos de Aeroméxico: No se cobrará cargo por cambio de fecha ni diferencia de tarifa, siempre y cuando se respete la misma ruta y cabina pagada, cuando los boletos hayan sido expedidos para viajar en el periodo del 6 al 10 de enero de este año.

Para este caso la fecha de reexpedición del boleto será hasta 28 días después del vuelo original. La fecha límite para realizar el nuevo vuelo se contempla en el mismo lapso.

Esta opción condona el cargo por expedición de boleto, además de que permite un cambio de ruta sin costo. Si el viaje reprogramado ocurre después del periodo de viaje permitido y el cambio se realiza dentro de las fechas de vigencia permitidas, tampoco se aplicará un cargo por cambio, pero sí aplicará una diferencia de tarifa.

La Ley de Aviación Civil y de la Ley Federal de Protección al Consumidor obligan a las aerolíneas a informar las causas o razones del retraso o demora del vuelo por medios electrónicos o módulos de atención al pasajero.

Si el retraso o demora es atribuible a la aerolínea, ésta debe compensar al pasajero dependiendo del tiempo de la demora, ya sea con alimentos, hospedaje o descuentos. Pero lo relacionado con las fallas de los Boeing queda fuera del control las aerolíneas, de tal forma que las políticas de compensación dependen de cada empresa.

Fernando G tenía un vuelo con Aeroméxico que salía del AICM este lunes a las 7:35 de la tarde con destino a Las Vegas, que le fue reprogramado y después cancelado. “Yo llegué al aeropuerto y me dijeron que el vuelo estaba sobrevendido, por lo que no tenía asegurado mi lugar y que la tarifa que había comprado para mi no me aseguraba lugar”, dice.

Primero, la empresa le asignó un vuelo que saldría a dicho destino al otro día, el martes a las 8:00 de la mañana, al mismo tiempo que le ofreció una compensación de 500 dólares para vuelos futuros y el transporte del AICM a su domicilio y de regreso para tomar el vuelo al otro día.

Al otro día Fernando llegó de nuev cuenta puntual al aeropuerto, pero la aerolínea le informó que el vuelo había sido cancelado y que ahora saldría este mismo día a las 7:00 de la noche. Para este caso la empresa ofreció otra vez y de forma gratuita el servicio de transporte a su domicilio y de regreso al AICM.

En algunos otros casos, para algunas personas que viajaban de Las Vegas rumbo a la Ciudad de México y resultaron con vuelos cancelados, la aerolínea ofreció la compensación de hospedajes cercanos al lugar para pasar la noche.