7 datos clave que debes saber sobre Carlos Slim Helú

Conocido por su visión empresarial, Slim no solo ha forjado su imperio en el sector de las telecomunicaciones, siendo dueño de América Móvil, sino que también es propietario de un diverso portafolio que abarca sectores como la construcción, la banca y la minería, consolidándose como una figura influyente en el ámbito global de los negocios.

A continuación, te dejamos 7 datos que quizá no habías contemplado sobre este empresario.

¿Cuál fue su primer empleo?

Una de las primeras incursiones de Slim en el mundo de los negocios y las finanzas fue Inversora Bursátil, donde obtuvo su primer empleo tras completar sus estudios universitarios.

Profesor y estudiante

Durante sus años de estudiante, Slim también impartía cátedra de Álgebra y Programación Lineal en la UNAM, siendo alumno y profesor simultáneamente.

Deporte y equipo favorito

Es aficionado al béisbol, siendo los Yankees de Nueva York su equipo favorito, de acuerdo con el ranking de millonarios de Bloomberg.

¿Por qué Soumaya?

Slim es propietario del Museo Soumaya, nombrado en honor a Soumaya Domit Gemayel, su fallecida esposa. El museo alberga 66,000 obras de artistas como Rodin, Van Gogh, Degas, Tamayo y Rivera.

Egresado de la UNAM

Slim cursó sus estudios en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde obtuvo el título de ingeniero civil.

Posicionado en los medios de comunicación

En 2009, cuando el famoso diario The New York Times estaba pasando apuros debido a la crisis de la industria publicitaria y a la deuda, Slim acudió al rescate y les prestó 250 millones de dólares. Posteriormente pagó el préstamo, pero no antes de que adquiriera una participación del 17% en la prestigiosa publicación, convirtiéndolo en el mayor accionista, según señala The Wall Street Journal.