¿Qué pone en peligro la alianza entre Aeroméxico y Delta?

Impactos para el sector

Especialistas consultados por Expansión señalan que la incertidumbre generada por esta disputa no se limita solo a la alianza entre Aeroméxico y Delta. Como señala Gerardo Herrera, especialista del sector aéreo y catedrático de la Universidad Iberoamericana, estas restricciones podrían enviar un mensaje negativo a otras líneas aéreas, tanto estadounidenses como mexicanas, sobre la conveniencia de establecer asociaciones o expandir operaciones.

“Si ahorita le pones esta traba Aeroméxico y Delta, también le estás diciendo a todas las demás líneas americanas, United, America, etc, que no conviene aliarse con las líneas mexicanas o no conviene ampliar operaciones, porque les están inhibiendo su libre operación, entonces va más allá de la alianza en concreto. Sí creo que cuestiona la política aeronáutica”, puntualiza.

Desde la perspectiva de Julio Zugasti, experto del sector aéreo en Hogan Lovells, el protagonismo que ha empezado a tener el Gobierno Federal, a través del control de aeropuertos y de la propia introducción de Mexicana de Aviación, operada por la Secretaría de la Defensa Nacional, tampoco abonan a mejorar el ambiente para la inversión.

“El hecho de que en muchas ocasiones, de la noche a la mañana, nos encontramos un tipo de decreto o resolución de último momento genera incertidumbre en el sector”, menciona en entrevista con Expansión.