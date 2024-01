Este 26 de enero, Mexicana de Aviación conmemora su primer mes de operaciones después del vuelo inaugural realizado desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), marcando oficialmente el inicio de una nueva etapa bajo la gestión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, a pesar de este hito, se vislumbra un desafío considerable para que la aerolínea estatal logre alcanzar eficiencia operativa y rentabilidad en un mercado aéreo altamente competitivo.

La flota de Mexicana de Aviación está compuesta por tres Boeing 373-800 y dos Embraer 145, una cifra que dista de las expectativas iniciales. Aunque los anuncios previos aseguraban que la aerolínea contaría con un total de 10 aeronaves. La expectativa es que la flota se duplicará este año con la adición de cinco aviones Boeing, según afirmó Luis Cresencio Sandoval González, líder de la Sedena. No obstante, hasta el momento, estos aviones aún no han sido adquiridos, y no se ha establecido una fecha concreta para su obtención.