La empresa mexicana cerró el año 2023 con un desempeño financiero positivo, marcando un crecimiento en sus ingresos y utilidades, según revela su reciente informe financiero.

Según los datos proporcionados por la compañía, Gruma reportó un incremento en sus ingresos del 18% en sus ventas netas en 2023 en comparación con el año anterior. Las ventas netas alcanzaron la cifra de 6,576.2 millones de dólares, en contraste con los 5,596.6 millones de dólares registrados en 2022.

La administración de Gruma atribuye este éxito a la constante innovación y la introducción de nuevas presentaciones de tortilla, especialmente en Estados Unidos, su mercado más importante a nivel mundial. Además, las subsidiarias de Gruma en Europa, Asia y Oceanía también contribuyeron significativamente al crecimiento, mostrando mejoras en la rentabilidad que alcanzaron cerca o por encima del 100% en algunos indicadores.

En Estados Unidos, su mercado más importante a nivel mundial, el EBITDA tuvo una expansión de 25% con respecto al 2022, impulsado por las crecientes tendencias de consumo alrededor de la tortilla y sus diversos usos entre los consumidores hispanos y anglosajones.

En sus subsidiarias de Europa, Asia y Oceanía, Gruma logró mejorar la rentabilidad de manera significativa con respecto al año 2022, llegando a crecer cerca o por arriba del 100% en algunos indicadores.

Durante el año pasado, Gruma Centroamérica creció 81% en ventas y 56% en su flujo operativo, respectivamente.

En cuanto a las operaciones en México, si bien la demanda por la marca de harinas de maíz Maseca incrementó 2%; la Utilidad de Operación y el EBITDA sufrieron caídas del 1% y 11%, respectivamente, en el cuarto trimestre de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior.

Para este año, las expectativas de crecimiento de Gruma son optimistas, aprovechando las tendencias positivas en el consumo de tortillas a nivel global, especialmente en su línea de productos saludables "Better for You".

“Los fundamentales del mercado se mantuvieron en línea con las tendencias observadas durante todo 2023, y logramos salvaguardar la rentabilidad de nuestra empresa”, dijo la administración de la compañía en el informe.