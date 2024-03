¿Por qué ya no venden vapeadores en Sanborns?

Daniel Rodríguez se dirigió a Sanborns Universidad en busca de un vapeador. Al llegar al mostrador, se encontró con tan solo tres unidades de un modelo específico; sin embargo, el dependiente se negó a venderle el dispositivo. La razón detrás de esta negativa era la escasez de vapeadores y sus insumos.

"Realmente no vale la pena que lo compres porque desde diciembre no contamos con inventario. No han llegado nuevos vapeadores ni líquidos, y es poco probable que lleguen en el futuro", explicó el vendedor. Reveló que desde diciembre del año pasado no han recibido ningún inventario de estos productos y que probablemente no recibirán más en el futuro.

La falta de mercancía en las tiendas de Carlos Slim no es un caso aislado; la escasez de productos alternativos al tabaco también se observa en comercios en línea y en redes sociales, a medida que el gobierno federal intensifica sus acciones para restringir el uso de estos dispositivos.