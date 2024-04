AIFA logra ganancias por primera vez... pero es por el transporte de carga

El Aeropuerto Internacional Felipe Angeles logra el punto de equilibrio y registra sus primeras utilidades.



Durante el primer trimestre del 2024, registra ganancias por 78 millones de pesos, antes del 2027, como lo proyectaba el Plan Maestro de Desarrollo.

Los últimos datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), correspondientes a los primeros dos meses de este año, colocan al AIFA como el octavo aeropuerto con el mayor flujo de pasajeros totales con 684,500, no obstante, hace un año éste ni siquiera figuraba entre los primeros diez.

El AIFA aún se ubica por detrás de aeropuertos como el de Puerto Vallarta y San José del Cabo, no obstante, el escenario en el segmento de carga es completamente diferente.

A principios del año pasado, el Gobierno de México puso en marcha una estrategia encaminada a revitalizar las operaciones del AIFA, enfocándose en el transporte de mercancías.

La medida consistió en la publicación de un decreto que obligó a las aerolíneas cargueras a mudar sus operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al AIFA. La estrategia ha rendido frutos, pues en el primer bimestre de este año, el AIFA movilizó 65,834.9 millones de toneladas, siendo el aeropuerto con los más altos niveles de mercancías movilizadas en el país, de acuerdo con la AFAC.

Algunos especialistas han cuestionado el objetivo de dinamizar las actividades en el AIFA, tanto por el mencionado decreto, como por el recorte de slots del AICM para los vuelos comerciales nacionales, señalando que el crecimiento de operaciones en el aeropuerto de Santa Lucía no es orgánico.

“El AIFA está creciendo en carga pero porque hay un decreto para que así ocurra. Eso no es orgánico”, dijo en una entrevista reciente Gerardo Herrera, experto del sector aéreo y académico de la Universidad Iberoamericana. "Está funcionando porque hay un decreto gubernamental, pero no es una dinámica de mercado, sino que a las líneas no les quedó de otra", añadió.