Un diseñador de Porsche revela los retos que hay detrás de la electrificación

Porsche incursionó en la electrificación en 2019 con la llegada de su sedán deportivo Taycan, y, contra los pronósticos iniciales, alcanzó un éxito rotundo. Este modelo no solo se convirtió en un motor de ventas para la marca alemana de autos deportivos –en 2023 los pedidos de Taycan se incrementaron 17% frente al año previo–, sino que demostró que la electrificación no está peleada con la deportividad. Pero lograr este hito no fue una tarea sencilla.

Para Porsche, al igual que para todos los fabricantes de vehículos eléctricos, la transición hacia la electrificación significa más que simplemente adoptar trenes motrices eléctricos; también implica una revolución en el diseño integral de los vehículos, lo que a su vez afecta a toda la cadena de suministro. En el caso particular del fabricante de vehículos deportivos, el peso de los componentes representa un desafío.

A pesar de que los vehículos eléctricos pueden ofrecer un torque inmediato y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de tres segundos, las baterías más pesadas afectan la aerodinámica y la autonomía.

Equilibrar el peso de la batería sin sacrificar el rendimiento es crucial para los diseñadores e ingenieros de Porsche. "El peso de los componentes para electrificar un automóvil siempre es un desafío porque una batería normalmente es bastante pesada", comenta Frank Moser, vicepresidente de las líneas de modelos 911 y 718 de Porsche AG.

"Siempre estamos buscando reducir al máximo el peso. Ese es el enfoque principal de los coches deportivos: mantener el peso bajo", agrega Moser, quien previamente estuvo a cargo de la calidad en Porsche AG.