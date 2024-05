De accesorios a íconos de moda: cómo New Era transforma las gorras

Las gorras han evolucionado más allá de ser simplemente un accesorio deportivo para convertirse en un ícono de moda que trasciende los límites de los estadios. Celebridades como Cara Delevingne, Bella Hadid o Rihanna han integrado esta prenda en sus estilismos, elevando así el estatus de las gorras deportivas. Estas ya no se limitan a ser meros símbolos de equipos deportivos, sino que también están influyendo en el streetwear.

Hasta entonces, la marca había sido reconocida principalmente entre los seguidores de los equipos de las ligas mayores de béisbol. Sin embargo, al obtener la licencia de la NFL para la producción de productos headwear, anteriormente en manos de Reebok, New Era logró expandir su alcance hacia otro segmento de consumidores.

Una de las marcas que ha capitalizado con creces esta tendencia es New Era. David Pérez, director general de la marca en México y América Latina, introdujo New Era en el mercado mexicano en 2012, aprovechando la oportunidad surgida con la reducción de los aranceles, que pasaron de un rango del 80% al 90% del valor de los productos a un rango más accesible del 20% al 30% para la importación de productos asiáticos. Anteriormente, las gorras fabricadas en Bangladesh no habían podido ingresar al mercado debido a los altos aranceles, pero esta reducción finalmente les abrió las puertas.

El director general de New Era plantea que, en aquel momento, se enfrentaba a dos opciones: seguir el camino tradicional de otras marcas deportivas o adoptar un modelo de negocio similar al de la industria cosmética. Este enfoque consistía en mantener inventarios reducidos para evitar la saturación de productos en outlets o la necesidad de ofrecer descuentos significativos, mientras se lanzaban diversas colecciones a lo largo del año a precios fijos.

"En ese entonces, muchas marcas inundaban el mercado mexicano con gorras negras llevando sus logotipos, lo que eventualmente resultaba en ventas a precios rebajados en los minoristas. Decidimos no seguir esa misma ruta. Antes de nuestra llegada, las gorras apenas se encontraban en las tiendas, relegadas a un rincón oscuro, pero nosotros las llevamos de ese lugar oculto a una posición destacada en las paredes delanteras de los establecimientos", explicó el ejecutivo en una entrevista con Expansión.