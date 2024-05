No sólo son autos: Toyota diversifica su negocio y robustece a su financiera

Para el resto del año, TFS Insurance Solutions tiene la meta de cerrar 60,000 nuevos contratos. Además de seguros para autos, ofrecerá servicios de protección de crédito en caso de desempleo, incapacidad o fallecimiento, así como garantías extendidas.

Inicialmente, el bróker se enfocará en la relación de compra-venta de vehículos entre clientes y distribuidores, pero en un futuro cercano, planea actuar también como intermediario entre instituciones de seguros y clientes, potenciándose como una solución financiera integral. Las aseguradoras con las que se prevé trabajar incluyen GNP, HDI, Quálitas, Zurich y Cardif.

“Nuestra visión es que puedas ir a la agencia o distribuidor de tu elección y allí comprar y financiar tu automóvil, así como adquirir todos los seguros personales y de auto necesarios, para que salgas completamente satisfecho y cubierto ante cualquier riesgo. Empezaremos con los seguros de autos, pero queremos ampliar esa gama”, añadió Kuntzy en una entrevista con Expansión.

Durante los primeros dos meses de este año, se financiaron 166,922 vehículos en el país, lo que representó un incremento del 23.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

En ese mismo lapso, TFS financió 10,382 vehículos, posicionándose como la cuarta mayor financiera en el país, por detrás de NR Finance México, GM Financial de México y Volkswagen Financial Services. Aunque inicialmente el nuevo producto no incluye ofertas exclusivas para la venta de híbridos, un segmento en el que Toyota es líder a nivel nacional, se espera que a corto plazo se incorporen incentivos.

"Actualmente, ya ofrecemos algunas diferencias en el financiamiento de vehículos híbridos eléctricos, como tasas más accesibles. Sin embargo, con el lanzamiento, nuestro objetivo es enfocarnos en apoyar y fomentar el crecimiento de los autos híbridos eléctricos junto con Toyota Motor Sales México”, agregó Kuntzy.

El objetivo principal del nuevo producto es fortalecer la experiencia del cliente mediante una mayor interconexión con los sistemas, la implementación de portales en línea y la incorporación de personal especializado. Al mismo tiempo, se ampliará la oferta de productos y servicios adicionales al crédito tradicional.

“Estamos comprometidos a trabajar con las aseguradoras más prestigiosas para convertirnos en sus intermediarios. Llevamos más de dos años desarrollando el software, contratando al personal adecuado y optimizando los procesos, y hemos colaborado estrechamente con nuestros brókers, quienes previamente gestionaban estos aspectos”, concluyó.