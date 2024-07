El saldo negativo de Hacienda por apoyar a Pemex

En 2022 y 2023 los saldos fueron positivos, de 117,000 y 114,000 millones de pesos, respectivamente.

Los últimos datos de la Secretaría de Hacienda indican que en el acumulado de enero a mayo, Pemex ha aumentado sus ingresos en 39.2%: pasaron de 268,000 millones de pesos el año pasado a más de 390,000 millones de pesos. En contraste, las transferencias al Fondo Mexicano del Petróleo cayeron en 41.2% a 81,919 millones de pesos.

El aumento en los ingresos de Pemex se deben a la baja fiscal que le ha impuesto el gobierno federal, sobre todo en la Tasa de Utilidad Compartida -conocida como DUC y que se trata del porcentaje que paga la estatal por cada barril de petróleo que extrae– que ha pasado de 65% a 30% en lo que va del sexenio.

El gobierno ha elevado su respaldo a Pemex con el paso de los años. En febrero pasado, por ejemplo, publicó un decreto para condonar a la estatal una gran parte de su carga fiscal durante algunos meses, como el DUC y el pago del Derecho de Extracción de Hidrocarburos. También, según se dio a conocer hace unos días, dará más tiempo a Pemex para pagar la tasa DUC correspondiente a mayo.

“La cifra es negativa porque con esto no estamos viendo una mejora operativa en la empresa, si viéramos una mejora operativa me parecería normal, donde al menos se dan apoyos, pero se resuelven los problemas”, dice Jesús Carrillo, del Instituto Mexicano de la Competitividad. “En términos de política energética está saliendo muy cara una estrategia que lo que ha hecho es reforzar el sector de hidrocarburos, en lugar de impulsar más la transición energética”.

Hasta ahora, la cifra más alta de apoyos a Pemex se dio en 2021 con más de 300,000 millones de pesos en todo el año. La tendencia actual, que se acumula en sólo cinco meses, en los que se han inyectado 151,000 millones de pesos, podría indicar que este año podría marcar un nuevo nivel en los apoyos. “Parece que en 2024 vamos a romper otro récord de transferencias directas a Pemex”, dice Cano.

Pese a los apoyos, Pemex no ha mejorado sus resultados operativos: no se ha logrado aumentar la producción de petróleo, ni elevado la cantidad de reservas o mejorar sus indicadores de refinación. “Todo esto ha sido un paliativo financiero nada más, no ha sido una acción transformadora o una ‘inyección’ que cambie de fondo la situación. Ha sido sólo un paliativo”, opina Carrillo.