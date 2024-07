La diversificación del mercado, el reto número dos

Aunque las playas de la Riviera Maya y Los Cabos gozan de gran popularidad, destinos como Cancún comienzan a mostrar signos de agotamiento. Es crucial potenciar otros segmentos turísticos destacando características únicas del país, como su rica gastronomía.

Simpson menciona que, aunque México tiene excelentes relaciones con Estados Unidos y Canadá, lo que atrae a muchos turistas de estos países, es vital diversificar y atraer visitantes de otras partes del mundo.

Con el modelo actual de la industria turística, se proyecta que el turismo en México alcance los 264,000 millones de dólares al cierre de este año, lo que representa el 14% del PIB del país, y genere 7.5 millones de empleos. Diversificar la oferta y atraer turistas más allá de América del Norte es esencial para el crecimiento sostenido del sector.

Las tendencias en México indican un potencial crecimiento en segmentos de lujo, boutiques y bienestar. Simpson recomienda convertir algunos hoteles de tres y cuatro estrellas para satisfacer las necesidades de los viajeros internacionales, sin descuidar el turismo doméstico.

Impacto de la competencia en el turismo nacional

La competencia global ya está afectando al turismo nacional. Según el Reporte de Actividad Turística (RAT) de la Secretaría de Turismo, de enero a agosto de este año, México recibió 27 millones 924,000 turistas internacionales, un 12.8% menos que en el mismo periodo de 2022.

Los hoteleros observan una disminución particular en la afluencia de turistas estadounidenses, que aún no ha sido compensada por visitantes de otros países que eligen destinos mexicanos para sus vacaciones. No obstante, los ingresos por visitantes internacionales alcanzaron los 30,809 millones de dólares en 2023, la cifra más alta registrada según el Banco de México.

Según el análisis del WTTC en 185 países, México se encuentra entre los 98 destinos que en 2023 superaron los niveles pre-pandemia de contribución al PIB. El sector de viajes y turismo mexicano ha superado esos niveles en casi un 2% en comparación con 2019.