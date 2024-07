¿Oferta falsa? La versión de Mazda sobre auto de lujo en 500 pesos

¿Qué dice el autor del video tras las acusaciones?

Leonardo Luna Flores, un joven de 22 años originario de la Ciudad de México que actualmente reside en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, estudia derecho y en sus tiempos libres trabaja como barbero. En entrevista para Expansión, negó haber alterado el código del sitio web.

"No alteré nada en la página. Mis conocimientos sobre computadoras son muy básicos; genero contenidos en Canva, y eso es lo más avanzado que hago en diseño en una computadora", declaró.

El cliente se percató de la oferta después de ver un video sobre cómo modificaban un vehículo antiguo de la marca.

"Justo el 15 de julio llegué tarde a casa después de mis deberes y comencé a ver un video en YouTube sobre cómo modificaban un Mazda Miata antiguo. Como en algún momento quiero tener un carro proyecto, me puse a buscar precios, que por cierto eran muy altos para el año del carro. Después decidí ver en cuánto estaba el modelo actual y me apareció el precio".

Antes de comenzar el proceso de compra y grabar el video, el consumidor explicó que consultó los avisos legales en el sitio porque "sabía que si subía este video debía estar bien informado", por lo que continuó con el proceso de cotización.

Durante la cotización con el asesor, que fue el 16 de julio, Leonardo comenta que le pidieron pruebas de lo sucedido para buscar una solución, pero aun con las pruebas, Mazda lo ignoró.

"Me vieron como alguien insignificante, tal vez un cliente no potencial, y no me dieron una respuesta clara ni rápida.".

Hasta el momento, Leonardo ha entregado las pruebas y la queja ante Profeco para que se le respete el precio que apareció en su ordenador.

¿Profeco ya tiene solución?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió la queja de Leonardo Luna Flores, por lo que ha programado una audiencia para la primera quincena de agosto y darle solución al caso.