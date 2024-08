Avon se acoge al Capítulo 11: Natura &Co. garantiza continuidad en México

Natura &Co., el conglomerado brasileño propietario de Avon, anunció que su subsidiaria Avon Products, Inc. (API) ha iniciado un proceso de protección bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Este procedimiento, que busca gestionar deudas y pasivos preexistentes, afecta exclusivamente a API y a otras subsidiarias no operacionales en el mercado estadounidense.

El proceso de Chapter 11 está diseñado para permitir a las empresas en dificultades financieras reestructurar sus deudas y continuar sus operaciones, aunque en este caso, el alcance del proceso se limita a las entidades no operacionales de Avon en Estados Unidos.

Según un comunicado de Natura &Co., este procedimiento no impactará las operaciones internacionales de Avon, incluyendo México, donde la marca sigue funcionando de manera habitual.

Natura &Co. aclaró que las operaciones de Avon en mercados latinoamericanos, incluido México, están gestionadas directamente por Natura y no están involucradas en el proceso de Chapter 11. La empresa subrayó que la integración entre Avon y Natura ha mostrado resultados positivos en la región.