El contexto de esta decisión radica en las diferencias regulatorias entre ambos países. En Estados Unidos, la normativa permite que las empresas compensen las emisiones de sus modelos de combustión interna con vehículos eléctricos, lo que resulta en una ventaja para las marcas que fabrican modelos eléctricos en la región.

El Honda Prologue es un modelo 100% eléctrico que se produce en la planta de GM en Ramos Arizpe, México. No obstante, por ahora, todas las unidades son para exportación. (Cortesía.)

Según explicó Oscar Gude, planeador de producto de Honda en México, "en mercados como el estadounidense, los créditos de emisiones son un incentivo para lanzar vehículos eléctricos de manera más agresiva".

En México, la regulación de emisiones permite a las empresas compensar las emisiones de sus modelos de combustión con vehículos híbridos. En ese sentido, Honda ha encontrado un nicho en el país con la comercialización de sus modelos CR-V y Accord híbridos.

"Nuestros motores son sumamente eficientes en comparación con otras marcas, por lo que la cantidad de emisiones a compensar es relativamente baja", agregó Gude. Gracias a ello, la compañía evita incurrir en multas o en la compra de créditos ambientales, como es el caso de fabricantes de vehículos con motores más grandes y menos eficientes.

Este enfoque en los híbridos ha sido clave para el posicionamiento de la marca en el mercado mexicano, en un momento en el que la electrificación total aún enfrenta barreras, sobre todo por la falta de infraestructura suficiente para cargar vehículos eléctricos. "El sector privado está haciendo esfuerzos para mejorar la infraestructura, pero aún falta camino por recorrer antes de que podamos pensar en un despliegue masivo de vehículos eléctricos en el país", destacó Gude.

Acura y el futuro eléctrico en México

A pesar de que actualmente no se comercializan vehículos 100% eléctricos en México bajo la marca Acura, Honda vislumbra una oportunidad para lanzar un modelo de este tipo en el segmento premium. Las tres marcas japonesas que compiten en ese segmento —Acura, Lexus e Infiniti— no ofrecen todavía opciones totalmente eléctricas en el mercado mexicano, lo que, según Gude, podría restarles competitividad frente a firmas como Volvo, BMW, Audi y Mercedes, que ya cuentan con modelos eléctricos e híbridos enchufables. "La competencia en el segmento premium ha sido pionera en la electrificación, y eso es algo que no podemos ignorar", afirmó el directivo.

El modelo Acura ZDX, una SUV eléctrica desarrollada en conjunto con General Motors y que comparte plataforma con el Cadillac Lyriq, ya fue lanzado en Estados Unidos y Canadá. Aunque aún no hay planes inmediatos para traerla a México, su llegada dependerá del desarrollo de la infraestructura de carga y del aumento de la demanda por parte de los consumidores.

Gude también comentó que Honda ya trabaja en el desarrollo de vehículos eléctricos bajo una arquitectura totalmente propia, fuera del joint venture con General Motors, lo que augura un futuro prometedor para la electrificación de la marca en América.

"Nuestros clientes en el segmento de lujo generalmente tienen más de un vehículo, y algunos ya están utilizando autos eléctricos para sus desplazamientos en ciudad, mientras que reservan sus vehículos de combustión para viajes largos,” comentó Gude.