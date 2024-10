¿Qué pasó con la huelga de pilotos de Aeroméxico programada para este 1 de octubre?

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) tomó la decisión de aplazar el estallido de la huelga de pilotos de Aeroméxico, previsto para el primer minuto de este 1 de octubre, al próximo 8 de octubre.

El organismo gremial subrayó en un comunicado que, pese a no alcanzar ningún acuerdo satisfactorio, la decisión de aplazar el paro de labores se tomó para "no afectar a miles de pasajeros" y para no entorpecer "los actos protocolarios de la toma de protesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum ".