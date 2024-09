El plan de sustituir importaciones de Asia con el nearshoring se torna difícil

¿Cómo ve el próximo gobierno la sustitución de importaciones?

De acuerdo con el plan de Sheinbaum, el desarrollo regional y la definición de las vocaciones productivas por estado permitirá dar continuidad al enfoque centrado en el desarrollo de las cadenas de valor de los sectores prioritarios para América del Norte con el objetivo de lograr esta sustitución de las importaciones de Asia. Los principales sectores de la política industrial que deberán promoverse en los próximos años son: semiconductores, electrónica, electromovilidad, dispositivos médicos y agroindustria.

Vidal Llerenas, quien se perfila para ocupar la subsecretaría de Comercio e Industria de la Secretaría de Economía con Marcelo Ebrard, dijo ante empresas de Canadá que la próxima administración va a aprovechar la potencia exportadora que es México en la manufactura, principalmente para tener un mayor contenido nacional y en ese sentido, poder sustituir las importaciones de Asia.

De esta forma se va a generar mayor dinamismo y desarrollo para el país, aprovechando las oportunidades que abre el nearshoring, el cual puede aportar un crecimiento de 1% de manera permanente el PIB de México.

“Lo que queremos hacer con mayor contenido nacional, es ir sustituyendo importaciones de Asia como parte de este proceso de inversión y poder tener más contenido Tecnológico, mayor innovación y más desarrollo”.

Para el docente de la EBC, México se ha visto lento para aprovechar el nearshoring y todavía tardará más, y sin mayor inversión y tecnología esto se dificulta más, pues el país destina menos de 1% a estos temas.

Y que la visión de México es muy “simplista” al creer que volviendo a un modelo de sustitución de importaciones se va a dejar de consumir lo que se produce en China.

“Bueno, no queremos depender tanto de China, pero cuando hemos hablado de misiones comerciales, ¿por qué no se discute que se quitó ProMéxico cuando era un impulsor de las exportaciones?, ¿por qué no vemos a las empresas que están tratando de incursionar en Asia?”, resalta Castañeda.