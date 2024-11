Natura sufre pérdida de 1,216 mdd por quiebra de Avon en Estados Unidos

La quiebra de Avon en Estados Unidos, anunciada en agosto de este año, ha tenido un impacto significativo en los resultados financieros de Natura &Co, el grupo brasileño que adquirió la marca de cosméticos. Durante el tercer trimestre de 2024, Natura reportó una pérdida no recurrente y no operativa de 7,000 millones de reales (aproximadamente 1,216.04 millones de dólares al tipo de cambio actual), resultado de la desconsiliación de los resultados de Avon en ese mercado.

El proceso de quiebra de Avon, gestionado bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, afecta exclusivamente a Avon Products, Inc. (API) y otras subsidiarias no operacionales de la compañía en el país. A pesar de este contratiempo, Natura ha afirmado que las operaciones en otros mercados, particularmente en América Latina, no se verán afectadas. En su informe, Natura destacó que la integración de las marcas Avon y Natura en la región sigue avanzando de manera positiva.

“La integración en Latinoamérica avanza a buen ritmo y los resultados ya comienzan a reflejar el impacto positivo de las reinversiones en marketing y tecnología”, comentó Fábio Barbosa, CEO de Natura &Co.