Natura explica cómo impacta la quiebra de Avon a sus operaciones en México

Natura &Co, el gigante brasileño de la belleza, enfrenta un momento crucial en su relación con Avon Products Inc. La subsidiaria estadounidense de Avon se acogió en agosto al Capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos, buscando reorganizar sus finanzas ante una deuda acumulada de 1,300 millones de dólares y cientos de demandas relacionadas con productos de talco. Sin embargo, Natura ha dejado claro que esta situación no afectará las operaciones de Avon en México ni en el resto de América Latina.

La solicitud de quiebra bajo el Capítulo 11 permite a Avon reorganizarse sin liquidar sus bienes y suspender temporalmente los litigios en su contra. Este proceso fue motivado por las más de 400 demandas que señalan que el uso de talco en sus productos causó cáncer, lo que le ha costado a la empresa 225 millones de dólares en acuerdos y defensa legal.

A pesar de la complejidad del panorama en Estados Unidos, Natura, como mayor acreedor de Avon, respalda el proceso. Incluso, ha ofrecido 125 millones de dólares para adquirir los activos de Avon fuera del mercado estadounidense, en una operación que será supervisada por un tribunal de quiebras.