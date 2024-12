El futuro es ahora: el avance de los robots en China supera la ficción

Robots para solucionar la vida

Deng Yao, quien lleva más de 10 años trabajando como recepcionista en Atour, está convencida de que los robots no han llegado a quitar trabajo; por el contrario, considera que inciden de una manera positiva. “En la madrugada solo estoy detrás del escritorio y puedo estar incluso sin zapatos. Sé que no debo subir a las habitaciones si los huéspedes necesitan algo de la recepción o hacen algún pedido. De eso se encargan los robots”, menciona.

Vivir con robots al otro lado del mundo. (Tzuara De Luna)

Valdés apunta que a lo largo de la pandemia de covid-19, la empresa recibió numerosas solicitudes de compañías para la adquisición de robots encargados de suplir la interacción personal directa en actividades como la medición de temperatura o para hacer ciertas preguntas a los empleados para conocer si previamente habían tenido contacto con alguien que hubiera dado positivo por coronavirus.

“La premisa era que no se podía tener un contacto directo con las personas, entonces ahí era tener un face to face con una tecnología. Esto se logró con un robot que medía la temperatura, que hacía ciertas preguntas para ver si el empleado estaba en condiciones de trabajar y ahí evitabas tener a una recepcionista exponiéndose a las diferentes personas que estuvieran llegando”, afirma el directivo de Roomie IT.

Sus implementaciones han llegado a facilitar otro tipo de trabajos secuenciales, como supervisar la temperatura de medicamentos e, incluso, hacer labores que parecen riesgosas para el ser humano, como medir la toxicidad de ciertas superficies. El objetivo de su uso es que las personas puedan realizar otros trabajos en los que solo se puede aplicar la inteligencia del ser humano, así como el sentido común inherente a nuestra especie.

“El uso de robots no es un tema que pueda quitar o que vaya a quitar trabajos, sino que, simplemente, da la oportunidad de poder ser más eficiente y que las personas hagan más cosas”, agrega Aguilar, de LG.

Pero más allá de su utilización en las empresas, el uso de robótica parece beneficiar la vida diaria, a través de algo que Valdés llama como una especie de “superpoderes”. Un ejemplo sencillo puede ser una persona de la tercera edad que necesita estar supervisada constantemente y que con un robot puede retomar con normalidad ciertas actividades que, quizá, perdió con el tiempo.

“A las personas mayores vas a cambiarles la vida”, sostiene Valdés. Los robots podrán ayudarles con acciones sencillas, como prender la luz, apagar la televisión, hablarle a algún familiar, checar si la ropa ya está seca o agendar una cita con el doctor. “Vas a poder dar autonomía. Ese es un ejemplo que me gustaría que se pudiera replicar en todos lados. Si a un adulto mayor puedes darle autonomía dándole estos superpoderes, como un robot, entonces con cualquier persona puedes hacerlo… Los robots están pensados para mejorar la calidad del trabajo y la calidad de vida de las personas”.