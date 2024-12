Sheinbaum descarta incrementos en TUA, pero se prevén vuelos más caros en 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que no está en los planes del gobierno un incremento general en la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA). Sin embargo, esto no garantiza que el costo de los vuelos no vaya a subir en 2025. La complejidad del sistema de tarifas y los recientes movimientos en el tipo de cambio son factores que inciden en el costo del boleto.

Diversos concesionarios han señalado la posibilidad de ajustes al alza, y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ha expresado su preocupación por los “incrementos significativos” en las TUAs mexicanas.

