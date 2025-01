El millonario negocio detrás de la música latina

“Los nuevos niños en la cuadra”

En medio del boom de la música latina, un nuevo género comienza a abrirse camino en la escena global: los corridos tumbados, un subgénero que mezcla elementos del rap y trap con el estilo característico de los corridos tradicionales. Aunque los artistas de reguetón siguen dominando, “los nuevos niños en la cuadra, los que llegaron a la fiesta, fueron los exponentes de los (corridos) tumbados”, dice Cataño, Jefe de Servicios al Artista Para América Latina en Believe.

El impacto de los corridos tumbados ha sido particularmente notable en México y Estados Unidos. De acuerdo con datos de Spotify, el fervor por los corridos ha crecido más del 500% en México en los últimos cinco años. Las principales ciudades del país muestran cifras impresionantes: en Monterrey, el consumo aumentó más de un 360% entre 2022 y 2023; en la Ciudad de México, casi un 250%; y en Guadalajara, un 180% en el mismo período.

En Estados Unidos, el género ha experimentado un crecimiento aún mayor, con un aumento de más del 700% en los últimos cinco años, consolidando así su presencia entre la comunidad hispana en el país, que cuenta con alrededor de 60 millones de latinos, de los cuales unos 40 millones son de origen mexicano o méxico-americano.

Uno de los mayores éxitos recientes del género ha sido “Ella Baila Sola”, una colaboración entre Eslabón Armado y Peso Pluma. Esta canción alcanzó la cifra récord de 1,000 millones de reproducciones en Spotify y logró colocarse en el top 5 del Hot 100 y liderar el Billboard Global 200. Además, la interpretación en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon posicionó a Peso Pluma como uno de los primeros artistas de este género en aparecer en un programa nocturno estadounidense, dándole visibilidad al género en un escenario internacional.

Sin embargo, a pesar de su rápido ascenso, la música mexicana aún enfrenta desafíos para consolidarse como un fenómeno verdaderamente global. Cataño observa que, a diferencia del reguetón colombiano y puertorriqueño, los corridos tumbados aún no han logrado penetrar en mercados lejanos. “Salvo que me equivoque, no creo que ‘Ella Baila Sola’ sea un éxito en Europa del Este, por ejemplo”, comenta.

La expectativa en la industria musical –dice Cataño– es que el género o algún otro estilo emergente de la música mexicana alcance ese “momento Despacito”, en el que una canción conquiste escenarios distantes, como Rusia o Hungría, donde aún no tienen la misma exposición a este tipo de música. Aún sin tener claro “ni cuándo ni cómo” ocurrirá, Cataño anticipa que será solo cuestión de tiempo para que una canción mexicana logre el mismo impacto global y cultural que otros subgéneros de la música latina.