GM, Ford y Stellantis piden a Trump evitar aranceles adicionales

El American Automotive Policy Council (AAPC), que representa a Ford, General Motors y Stellantis en Estados Unidos, manifestó su respaldo a la estrategia comercial del presidente Donald Trump, pero advirtió sobre la necesidad de evitar aranceles adicionales a los vehículos y autopartes que cumplan con los requisitos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En un comunicado, Matt Blunt, presidente del AAPC, destacó la importancia de una cadena de suministro integrada para la competitividad de la industria automotriz y el empleo en el sector.

“Apoyamos los esfuerzos del presidente Trump por considerar la situación comercial global en su totalidad, incluyendo barreras arancelarias y no arancelarias”, afirmó Blunt. No obstante, subrayó que los fabricantes representados por la asociación consideran que los productos que cumplan con el T-MEC no deberían estar sujetos a nuevos impuestos.