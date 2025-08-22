Este viernes, Gonzalo Soto y Alberto Verdusco hablan sobre el impacto que tiene dedicarse al cuidado del hogar, los hijos, adultos mayores o personas con discapacidad, sin recibir una paga, y cómo este trabajo sume en la pobreza a más mujeres que a hombres.
Las brechas de género se agrandan conforme las mujeres dedican más horas al cuidado. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 22 agosto 2025 07:06 AM
También cuentan los detalles que debes saber sobre otros temas:
- El trabajo de cuidados no remunerado empobrece más a las mujeres que a los hombres
- Sheinbaum presume más de 34,000 millones de dólares de inversión extranjera, a pesar de los aranceles
- CFE convertirá a Altán en rival de los Operadores Móviles Virtuales
- México empeora en el índice de desempeño ambiental
- Jacqueline Ovalle se convierte en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil mundial
