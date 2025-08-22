También cuentan los detalles que debes saber sobre otros temas:

- El trabajo de cuidados no remunerado empobrece más a las mujeres que a los hombres

- Sheinbaum presume más de 34,000 millones de dólares de inversión extranjera, a pesar de los aranceles

- CFE convertirá a Altán en rival de los Operadores Móviles Virtuales

- México empeora en el índice de desempeño ambiental

- Jacqueline Ovalle se convierte en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil mundial

