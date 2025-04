Crisis en la logística mexicana: la estrategia de las empresas ante los aranceles de EU

El impacto es más fuerte para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), cuyos costos logísticos ya representaban una proporción considerable de sus ingresos. De acuerdo con el Pulsómetro Logístico 2025, las Pymes destinan hasta un 18.8% de sus recursos a la logística, mientras que para las grandes compañías este porcentaje es de 9.7%.

“El problema es que las empresas más grandes tienen un margen de negociación más amplio y pueden absorber parte del impacto, pero las pequeñas no. Sus presupuestos son muy ajustados y simplemente no hay forma de que paguen estos nuevos costos sin afectar su operación”, añade Pacheco, en entrevista con Expansión, en el marco de The Logistics World.

"Un cambio potencialmente disruptivo"

La incertidumbre ya afecta incluso los planes de inversión. La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), que agrupa a más de 140 compañías en el país, advierte que la escalada arancelaria ha puesto en pausa proyectos de expansión y adquisición de flotas.

“En todos mis años de experiencia en la logística y el transporte, nunca había visto un cambio tan potencialmente disruptivo”, señala en entrevista Alex Thiessen, presidente de la ANTP.

Las empresas del sector habían logrado una estabilidad relativa después de los problemas en las cadenas de suministro generados por la pandemia de covid-19, pero la nueva dinámica comercial con Estados Unidos cambió completamente las reglas del juego.

“Lo que percibo en los usuarios de la ANTP, en fabricantes, distribuidores y transportistas, es que ahora la expectativa es difícil: difícil para invertir, difícil para planear cuando el horizonte no está claro”, añade Thiessen.

Algunas empresas ya replantean sus estrategias. Idealease, especializada en renta y mantenimiento de camiones de carga, diseñó distintos escenarios para 2025, con el objetivo de prepararse para cualquier posible desenlace.

“En el peor de los casos, nos mantendremos igual. En el mejor, podríamos crecer hasta un 10%. Planeamos tres escenarios y avanzamos con cautela, midiendo qué va a suceder”, comenta Fernando Noriega, director general de Idealease México.

El problema, explican los expertos consultados, es que muchas empresas no tienen margen de maniobra. La nueva estructura de costos afecta tanto a fabricantes como a transportistas y distribuidores, lo que obliga a la industria a buscar eficiencias internas para operar en este entorno incierto.

¿Quién paga el costo?

Luis Gómezchico, socio de Performance Improvement en Alvarez & Marsal, advierte que las empresas deben tomar decisiones rápidas y estratégicas para adaptarse a la nueva realidad.

“Una buena parte de esto la tienen que absorber las empresas. Hay una tarea pendiente de transformación interna para que luego puedan seguir operando con cadenas de distribución eficientes. Lo peor que podemos hacer es quedarnos estancados”, señala.

Por ahora, la expectativa está en cómo evolucionará la relación comercial entre México y Estados Unidos en los próximos meses. Los analistas coinciden en que si la administración de Trump mantiene su línea proteccionista, la logística mexicana tendrá que redefinirse por completo.

Los transportistas, por su parte, advierten que el impacto podría ir más allá de los sobrecostos. Un freno en el comercio con Estados Unidos podría reducir la demanda de servicios logísticos y afectar el crecimiento del sector en el mediano plazo.

En el corto plazo, sin embargo, la principal preocupación es la misma: cómo mantener la operación rentable en un entorno donde las reglas del juego pueden cambiar de un momento a otro.