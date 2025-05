La evolución de Walmart: más que un supermercado, un ecosistema

Caride acaba de cumplir un año como presidente y CEO de la cadena y explica que se enamoró del propósito y de la visión que le planteó la compañía. Tras años en el mundo digital, lo vio como un desafío. “El proyecto me pareció que iba a ser para escribir un libro, para generar un caso de éxito en Harvard o en Stanford, porque transformar al retailer más grande de México y Centroamérica no era fácil. Pero lo íbamos a lograr y creo que lo estamos logrando”, afirma. Aunque era feliz en Mercado Libre, había llegado a estar demasiado cómodo. “Y a mí me incomoda la comodidad, soy bastante intranquilo. Me encanta transformar cosas”.

Cuando te busca la segunda empresa más grande del país (la tercera, en aquel entonces, tras Pemex y América Móvil), hay que sentarse y escuchar. “Uno no le dice que no”, continúa Caride. Guilherme Loureiro lideraba la compañía en ese momento y le contó en esa única entrevista la idea que tenía para transformarla. Y a Caride le gustó. Era la primera vez, asegura, que escuchaba que desde el CEO había una visión transformadora de la industria y cómo quería llevarla hacia un ecosistema digital mucho más grande que lo que cabe en el carrito.

La empresa atravesaba por un buen momento, con un alza constante en los ingresos. “Tenían la visión de transformar la compañía cuando le estaba yendo muy bien, ese es el mejor momento; cuando le está yendo mal, ya es tarde”, agrega.

Caride salió de aquella conversación con algo muy claro: quería ser parte de esa historia, que en seis años y tras escalar varias posiciones, le llevó a liderar una empresa que es muy diferente a la de 2018. El objetivo es ser un ecosistema omnicanal, un hub de servicios, que crece su oferta a medida que detecta un reto para sus consumidores. Así nació, por ejemplo, Bait, su oferta de telefonía en forma de operador móvil virtual, tras comprender que no podía hacer crecer su e-commerce si sus clientes no tenían internet.

“Somos una compañía orientada a ayudar a la gente a ahorrar dinero y vivir mejor”, señala Beatriz Núñez, vicepresidenta senior de Crecimiento. “Y este propósito conduce todas nuestras decisiones estratégicas. Veníamos siendo un retailer muy exitoso en términos de precios bajos todos los días, de otorgar la mejor oferta de valor posible a través de nuestros diferentes formatos”, agrega, en referencia a Bodega Aurrera, enfocada en clientes muy sensibles al precio; Walmart Supercenter, para quienes quieren encontrar todo en un solo lugar y sin perder el foco del precio; o Sam’s Club, para compras de mayor volumen.

