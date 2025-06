La fama de las carnes asadas, la calidad del ganado del norte mexicano y la afluencia de ejecutivos de la Ciudad de México, Venezuela y Estados Unidos para echar a andar la planta de Ford, llevaron a Baeza a poner los cimientos de lo que es ahora Grupo Bafar. Organizaba ‘la carnita asada’ con partidas de dominó los viernes, y el empleado de Ford, por ser originario de Chihuahua, tenía la enmienda de conseguir y llevar la carne.

“Yo iba y conseguía la carne, el asador, preparaba los cortes y les gustaba mucho, me preguntaban dónde podían conseguirla para las esposas de los ejecutivos y para llevarla de regalo a sus amigos. Entonces, empecé a vender cortes en cajitas, hasta que la hora de la comida no me daba para preparar los pedidos, y ya estaba generando más ingresos vendiendo las cajitas que lo que me pagaban”, detalla el empresario. “Y decidí salirme de Ford para vender estas cajitas”.

El salón de baile

Para darse abasto, Baeza rentó un local que fungía como salón de baile. “Se hicieron unos cuartos fríos hechizos y unas mesas para cortar la carne; éramos tres personas”, recuerda.

El contexto de la crisis económica de 1982 y la cerrazón comercial de México para proteger su industria ayudó a crecer el negocio, en primera instancia, con la fundación de Abastecedora del Norte, en 1983.

En esos tiempos, México cobraba aranceles de hasta 200% a la carne de res, pollo y cerdo. Entonces, la forma en la que se abastecían los carniceros para poder vender era comprando el ganado en el mercado mexicano o el canal completo de la res, que es el cuerpo del animal desangrado y sin vísceras.