3M “palomea” el Plan México y busca más participación en megaproyectos como el Tren Maya y el Interurbano

La multinacional 3M ha observado en México un terreno óptimo para el negocio, al contar con tres plantas de manufactura, una en el centro y dos en el norte del país. Éstas dos últimas, están orientadas en destinar hasta 90% de su producción hacia América del Norte, en donde destaca su natal Estados Unidos.

Pero 3M está consciente de que el impulso e importancia que México ha adquirido en su footprint global viene en gran parte del T-MEC y las ventajas comerciales que ha traído para la región, por lo que la firma ya está anticipando que la revisión del tratado, que comenzará esta segunda mitad del año, vendrá con más candados y cambios en comparación con lo que parecía habitual.

“Ir hacia atrás sería costosísimo, incluso sería muy lento poder ir hacia atrás. No le conviene a México, no le conviene a Estados Unidos, no le conviene a Canadá y como bloque comercial somos mucho más fuertes. Entonces, por eso es que confiamos en que la ratificación de ese tratado va a venir con ajustes, cambios, y por supuesto, una de las grandes preguntas hoy tiene que ver alrededor de las reglas de origen y el valor de contenido”, comenta en entrevista con Expansión Fernanda Guarro, presidenta y directora general de la empresa en México.