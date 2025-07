Mexicana quiere aviones más llenos: con pasajeros o con carga

La presentación del plan ocurre un año y medio después del arranque formal de operaciones, y tras varios retrasos respecto a lo prometido a inicios de año.

Leobardo Bojórquez, director general de Mexicana, detalló que la estrategia de expansión se enfocará en destinos con baja conectividad, como parte del objetivo de tener un impacto social más allá de la rentabilidad inmediata. Actualmente, seis rutas concentran el 78% de los ingresos totales de la aerolínea, lo que ha llevado a una reconfiguración operativa: de las 18 rutas originales, la oferta se ha reducido a 14 para mejorar la eficiencia y el uso de la flota.

“Mexicana arrancó operaciones con 18 rutas; sin embargo, considerando precisamente tener una eficiencia operativa y una mejor gestión de flota, logramos reducir las rutas para ser más eficientes y dar un servicio de calidad”, explicó el directivo.

La llegada del primero de 20 aviones Embraer, parte de un pedido que se completará en los próximos años, marca un punto de partida en esa estrategia. Cuatro de esas aeronaves llegarán antes de que finalice 2025, lo que permitirá ampliar gradualmente las frecuencias y mejorar el rendimiento operativo.

Según estimaciones de la propia aerolínea, con un nivel de ocupación de 60% podría cerrar el año con poco más de 450,000 pasajeros transportados y una participación de mercado de 0.7%, partiendo del 0.58% registrado hasta ahora.

Una apuesta por la carga

Además del crecimiento en pasajeros, Mexicana ha comenzado a diversificar sus fuentes de ingreso. Mientras en 2023 el 98.9% de sus ingresos provenía exclusivamente de la venta de boletos, ese porcentaje se redujo a 90.4% en el primer semestre de 2025. El resto se ha complementado con servicios adicionales (6.8%), ventas de alimentos a bordo (1.16%) y carga aérea (1.6%).

“En el primer semestre logramos diversificar más nuestras fuentes de ingreso, con mayor participación de servicios adicionales como la venta de equipaje extra, transporte de mascotas o equipo deportivo, así como la oferta de alimentos a bordo, que también se incrementó”, detalló el directivo.

No obstante, uno de los frentes con mayor potencial para la aerolínea es el transporte de carga. Hasta el año pasado, Mexicana no tenía participación en ese segmento. En el primer trimestre de 2025, sin embargo, ya ha movilizado 279 toneladas, y su objetivo es cerrar el año con 611 toneladas.

“Buscamos alcanzar esa meta fortaleciendo la operación hacia destinos como Guadalajara, San José del Cabo y Mérida, lo cual también contribuirá a ampliar nuestros ingresos y avanzar hacia la rentabilidad”, añadió Bojórquez.

Desde antes del inicio formal de operaciones, en diciembre de 2023, especialistas del sector habían cuestionado la viabilidad financiera del proyecto, especialmente por arrancar con cinco aviones —número que se redujo a dos tras la ruptura con TAR Aerolíneas—.

Aunque hoy la empresa ya cuenta con un plan de negocios, la rentabilidad aún no se vislumbra en el corto plazo. No obstante, según las declaraciones recientes de la presidenta Claudia Sheinbaum, este no parece ser el principal objetivo del proyecto.

“La misión de Mexicana no es generar utilidades para accionistas. Su meta es conectar regiones, reducir costos y ofrecer un servicio digno, accesible y confiable. Eso no significa que una empresa pública no deba ser eficiente o rentable; al contrario, la eficiencia es parte del compromiso ético con el pueblo. Pero no debe medirse solo en términos económicos, sino también por su impacto social”, afirmó Sheinbaum.