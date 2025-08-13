Obtener un alto al fuego es central para Zelenski
Tras la llamada, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que la "voluntad" de Estados Unidos es "obtener un cese al fuego" en Ucrania.
Desde Berlín, Zelenski manifestó su deseo de que la obtención de un alto el fuego "inmediato" en Ucrania sea el "tema central" de la cumbre ruso-estadounidense.
"Deben establecerse sanciones y reforzarlas si Rusia no acepta un alto al fuego", dijo en conferencia de prensa el dirigente ucraniano, quien no fue invitado a la reunión entre sus pares estadounidense y ruso.
En ese sentido, expresó sus dudas sobre las intenciones de Moscú y afirmó: "He dicho a mis colegas, al presidente de Estados Unidos y a nuestros amigos europeos que Putin definitivamente no quiere la paz".
A su lado, Merz también insistió en que "el alto al fuego debe establecerse primero", antes de cualquier negociación de paz, y que Ucrania debe "estar presente en la mesa" en cualquier reunión posterior a la de Alaska.
Las negociaciones deben incluir garantías de seguridad sólidas para Kiev y "formar parte de una estrategia transatlántica conjunta", agregó.
"Hemos dejado claro que Ucrania debe estar en la mesa tan pronto como tengan lugar las reuniones de seguimiento", dijo Merz en la rueda de prensa conjunta con Zelenski. "Queremos que las negociaciones avancen en el orden correcto, con un alto el fuego al principio".
Sin embargo, si no hubiera movimiento por parte de Moscú en Alaska, "entonces Estados Unidos y nosotros, los europeos, deberíamos y debemos aumentar la presión".
"El presidente Trump es consciente de esta posición y en gran medida la comparte", dijo Merz.
Con información de AFP y Reuters