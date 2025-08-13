Publicidad

Trump quiere una reunión con Putin y Zelenski "casi inmediatamente"

El presidente de Estados Unidos asegura que el encuentro con su par ruso solo prepara el terreno para una segunda reunión que incluya al líder ucraniano.
mié 13 agosto 2025 01:18 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de los nominados a los Honores del Centro Kennedy el 13 de agosto de 2025, en el Centro Kennedy de Washington, DC.
Trump advirtió que Rusia enfrentaría "graves consecuencias" si no acepta un acuerdo de paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que quiere organizar una segunda reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, poco después de la cumbre del viernes en Alaska, esta vez con la participación del dirigente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Se pueden conseguir grandes cosas en la primera reunión, será una reunión muy importante, pero prepara el terreno para una segunda reunión", declaró el presidente estadounidense en rueda de prensa.

Trump prevé reunirse con Putin el viernes en una base militar estadounidense en Alaska para intentar encontrar una solución a la guerra que Moscú libra en Ucrania desde hace más de tres años.

"Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápidamente", declaró a periodistas.

"Me gustaría tenerla casi inmediatamente, y tendremos rápidamente una segunda reunión entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, si quieren que yo esté presente", añadió.

Sin embargo, el presidente estadounidense declaró que podría cancelar la reunión, dependiendo del resultado de su encuentro con Putin el viernes.

"Si considero que no es apropiado celebrarla porque no hemos obtenido las respuestas necesarias, entonces no habrá una segunda reunión", declaró.

"Consecuencias muy graves"

La intensificación de la ofensiva rusa y la prescindencia de Zelenski en la cumbre en Anchorage han aumentado los temores de que Trump y Putin alcanzen un acuerdo que obligue a Ucrania a hacer concesiones dolorosas.

Las fuerzas rusas lograron el martes su mayor avance en 24 horas en más de un año, según datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos.

Trump advirtió que Rusia se enfrentaría a "consecuencias muy graves" si no acepta poner fin a la guerra. No entró en detalles.

Cuando un periodista le preguntó si creía que sería capaz de convencer a Putin de que deje de atacar a civiles en Ucrania, Donald Trump respondió que había tenido esta conversación varias veces con su homólogo ruso.

"Y luego llego a casa y veo que un cohete impactó en una residencia de ancianos, o un cohete impactó en un edificio de apartamentos, y hay gente muerta en la calle. Así que creo que la respuesta es no", afirmó.

"Muy buena llamada"

El presidente también declaró que tuvo una "muy buena llamada" telefónica con dirigentes europeos, incluido Zelenski, para hablar de la cumbre del viernes.

"Le daría un 10" a la llamada, muy, muy amable", declaró a periodistas durante un acto en el Kennedy Center, un prestigioso centro cultural de Washington.

Tras la llamada, los líderes europeos se mostraron optimistas sobre el camino a seguir.

Se ve una pantalla frente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (atrás a la derecha) y el canciller alemán Friedrich Merz (detrás a derecha) asisten a una videoconferencia de líderes europeos con el presidente de los Estados Unidos sobre la guerra de Ucrania antes de la cumbre entre los líderes estadounidenses y rusos, el 13 de agosto de 2025.
Tras la llamada con Trump, los líderes europeos se mostraron optimistas sobre el camino a seguir.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió en X una "muy buena llamada".

"Hoy Europa, Estados Unidos y la OTAN han fortalecido la base común para Ucrania. Permaneceremos en estrecha coordinación. Nadie quiere la paz más que nosotros, una paz justa y duradera", publicó.

También el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó de "excelente" el intercambio y agradeció "el liderazgo de Trump y la estrecha coordinación con los aliados".

"La pelota está ahora en el terreno de Putin", declaró en X el jefe de la alianza transatlántica.

El canciller alemán, quien tildó las conversaciones de "realmente constructivas", no ocultó su optimismo: "Hay esperanza de avance, hay esperanza de paz en Ucrania", expresó.

Obtener un alto al fuego es central para Zelenski

Tras la llamada, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que la "voluntad" de Estados Unidos es "obtener un cese al fuego" en Ucrania.

Desde Berlín, Zelenski manifestó su deseo de que la obtención de un alto el fuego "inmediato" en Ucrania sea el "tema central" de la cumbre ruso-estadounidense.

"Deben establecerse sanciones y reforzarlas si Rusia no acepta un alto al fuego", dijo en conferencia de prensa el dirigente ucraniano, quien no fue invitado a la reunión entre sus pares estadounidense y ruso.

En ese sentido, expresó sus dudas sobre las intenciones de Moscú y afirmó: "He dicho a mis colegas, al presidente de Estados Unidos y a nuestros amigos europeos que Putin definitivamente no quiere la paz".

A su lado, Merz también insistió en que "el alto al fuego debe establecerse primero", antes de cualquier negociación de paz, y que Ucrania debe "estar presente en la mesa" en cualquier reunión posterior a la de Alaska.

Las negociaciones deben incluir garantías de seguridad sólidas para Kiev y "formar parte de una estrategia transatlántica conjunta", agregó.

"Hemos dejado claro que Ucrania debe estar en la mesa tan pronto como tengan lugar las reuniones de seguimiento", dijo Merz en la rueda de prensa conjunta con Zelenski. "Queremos que las negociaciones avancen en el orden correcto, con un alto el fuego al principio".

Sin embargo, si no hubiera movimiento por parte de Moscú en Alaska, "entonces Estados Unidos y nosotros, los europeos, deberíamos y debemos aumentar la presión".

"El presidente Trump es consciente de esta posición y en gran medida la comparte", dijo Merz.

Con información de AFP y Reuters

