¿Qué harán SHEIN, Temu y AliExpress ante el ajuste al impuesto a paquetería internacional?

Aunque el ojo está puesto en quienes aprovechan este procedimiento para evadir impuestos, la especialista reconoce que el golpe es para los consumidores, quienes tienen que pagar este impuesto cada vez que realizan una compra a través de estos marketplaces. Justamente estas empresas habían ganado gran popularidad entre los mexicanos por la accesibilidad de sus precios.

En tanto, los usuarios se debaten entre mantener sus compras a través de los ecommerce asiáticos o buscarlos en comercios nacionales. “Va a depender del producto porque en algunos casos, aún con el impuesto, sale más barato en Temu. Además da ventajas como los cupones de descuento y el envío gratis”, dice Daniel Rodríguez, un ingeniero que reconoce hacer compras en línea en estas plataformas una vez al mes.

SHEIN, Temu y AliExpress no son ajenas a los impuestos y desde los ajustes en las reglas comerciales que aplicaron a partir del 1 de enero, cuando se estableció el pago de el 19% del valor de la compra, aplican el cobro en total, aunque de acuerdo con la especialista, hay casos en los que el cobro del impuesto lo hace la empresa de paquetería al momento de entrega de los paquetes.

La reacción de SHEIN, Temu y AliExpress

Las plataformas no han ofrecido algún tipo de actualización respecto al ajuste en el impuesto por exportaciones, por el contrario, mantienen ofertas constantes a las que se tiene acceso desde que se abren las aplicaciones en algún dispositivo móvil. Incluso, ya hay diferencial en los precios de algunas mercancías, por ejemplo el precio de una maleta carry on que en diciembre tenía un precio de 1,200 pesos, ahora puede adquirirse en menos de 700 pesos.

En el caso de SHEIN hay usuarios que tienen beneficios extra al realizar las compras con la tarjeta de crédito de la plataforma. “Tengo puntos y meses sin intereses, me conviene seguir comprando”, dice Melany Romero, una estudiante de mercadotecnia de 20 años.

Las empresas no han emitido una postura respecto al ajuste en el cobro del impuesto por importaciones, aunque en el pasado han manifestado que trabajan de la mano de las autoridades para mantener el crecimiento en la industrial del comercio electrónico, que en 2024 incrementó 20% hasta 789,700 millones de pesos, según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Como parte de los movimientos para darle la vuelta al pago del impuesto, los e-commerce asiáticos abrieron sus plataformas a los proveedores nacionales: SHEIN en 2023, Temu en 2024 y AliExpress este año.

“Lo que vamos a ver, por un lado es que se incremente la recaudación, aunque lo que se busca es inhibir este tipo de compras para que se prefiera comprar en la región T-MEC”, dice la experta del CCPM.

Expansión consultó a SHEIN y Temu sobre el alza de la tarifa, sin embargo, no obtuvo respuesta.

Respaldo a Estados Unidos de cara a la renegociación del TMEC

El aumento en el pago del impuesto a las importaciones hace un guiño a Estados Unidos, no sólo porque se realiza en medio de las negociaciones de las políticas comerciales entre el gobierno mexicano con el estadounidense, sino porque el presidente Donald Trump también tiene en la mira puesta en Asia.

Desde el 2 de mayo, las mercancías enviadas por paquetería a Estados Unidos pagan 10% sobre el valor de la compra, en tanto el presidente estadounidense ha hecho pública su intención de eliminar por completo del T-MEC la figura de mínimos, que exceda de pago a los productos importados desde e-commerce cuyo valor estuvieran por debajo del umbral de los 50 dólares.

“México se está alienando al criterio de Estados Unidos en el objetivo de contener las importaciones de bienes de consumo final que vienen desde Asia y de los países con los que no hay un tratado comercial. Los productos provenientes de Estados Unidos y Canadá, enviados por servicios de paquetería, seguirán pagando un impuesto del 17% si su valor está entre 50 y 117 dólares”, explica Gloria Estrada Antón.