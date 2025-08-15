Pemex alista modernización en Deer Park

De acuerdo con Reuters, una fuente con conocimiento del tema dijo que a inicios del mes de octubre arrancará el proyecto con el que se modernizará la unidad de destilación de crudo.

Se trata de la unidad DU-2 de la refinería, con una capacidad de 270,000 barriles de petróleo diarios y la mayor de las dos que tiene la instalación, para lo que se tendrá que cerrar alrededor de 60 días para realizar los trabajos.

La DU-2, una de las unidades primarias de una refinería, descompone el crudo en materias primas para alimentar otras unidades. Mientras esté cerrada, la unidad de craqueo catalítico fluido de 70,000 barriles diarios, la unidad de hidrocraqueo para la producción de diésel de 70,000 barriles diarios y la coquizadora de 92,000 barriles diarios permanecerán fuera de servicio junto a otras unidades debido a la falta de materias primas.

La unidad DU-1, con una capacidad de 70,000 barriles por día, prevé seguir en funcionamiento mientras la DU-2 esté detenida.