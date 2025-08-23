Volkswagen venderá refacciones en Mercado Libre, aunque no se trata de sustituir a los concesionarios

En esta primera etapa, 30 concesionarios participan como vendedores dentro de la tienda oficial, pero el objetivo es integrar a los 166 distribuidores de la red nacional en fases sucesivas. Cada distribuidor será responsable de publicar y despachar sus piezas, aunque algunos productos estarán disponibles bajo el esquema Full de Mercado Libre, que centraliza inventario en los almacenes de la plataforma para entregas más rápidas.

La lógica de precios seguirá los lineamientos de la marca, aunque con márgenes propios para cada distribuidor. “Nosotros trabajamos con precios públicos sugeridos. Después, cada concesionario define su oferta, lo que permitirá al cliente encontrar tres o cuatro opciones de la misma pieza con distintas condiciones de valor”, explicó Ruiz.

Para identificar la oferta oficial dentro del marketplace, los clientes deberán entrar a la sección de tiendas oficiales y localizar el tag “Tienda Oficial Volkswagen”. De esa forma se diferenciarán de otros vendedores que ofrecen autopartes genéricas o de aftermarket. “Al estar dentro de esta plataforma eliminamos el riesgo de productos falsificados, porque el único vendedor oficial de piezas originales somos nosotros”, aseguró Ruiz.

La iniciativa también busca dar salida a inventarios de baja rotación en los concesionarios, particularmente útiles para vehículos de ocho a diez años de antigüedad. “Esto flexibiliza la disponibilidad, porque una pieza difícil de conseguir en el norte del país puede encontrarse en Ciudad de México y enviarse con seguridad”, detalló.

En cuanto al catálogo, hoy se integran 1,500 números de parte, con la meta de alcanzar 2,500 hacia finales de 2025. En un plazo de dos años y medio, Volkswagen planea llegar a 6,000 piezas publicadas, incluyendo más refacciones de colisión y componentes de motor.

“Estamos trabajando a marchas forzadas para ampliar la oferta. La idea es que el cliente pueda resolver desde una banda de motor hasta un espejo robado, con la confianza de que recibe un producto genuino”, explicó Ruiz.

El servicio se complementa con garantías. Las refacciones y accesorios tendrán un año de cobertura; las piezas de desgaste, seis meses; y las de colisión, 30 días. “El cliente tendrá claridad sobre la garantía y las especificaciones de cada producto antes de comprar”, puntualizó Ruiz.

Para Volkswagen, la apuesta digital no sustituye al concesionario físico, sino que lo complementa. “No tenemos intención de reemplazar los canales tradicionales, sino de llegar a un parque vehicular enorme que busca comodidad y rapidez”, comentaron los voceros.

La alianza también refuerza la estrategia de fidelización. Uno de los principales indicadores de la marca es lograr que los clientes regresen a los concesionarios después de los primeros años de uso. “Los segmentos 2 y 3 —vehículos fuera del periodo de garantía, hasta ocho o diez años de antigüedad— concentran gran parte de la demanda que queremos atender”, señaló Ruiz.

El cambio en hábitos de consumo fue otro detonante. La búsqueda de autopartes en línea se ha vuelto una constante en México, donde Mercado Libre registra millones de consultas mensuales en la categoría. “El consumo de nuestros clientes cambia día a día, y las plataformas tecnológicas no solo son útiles, también se han vuelto confiables y con mayor alcance”, agregó el directivo.

La propuesta busca, además, proteger a los clientes frente a la informalidad en el mercado de refacciones. A través del programa Brand Protection, Volkswagen podrá denunciar vendedores no autorizados dentro de la plataforma, con el fin de depurar la oferta y dar visibilidad únicamente a piezas originales.

“Lo que queremos es hacerlo muy fácil: que el cliente compre con certeza, reciba rápido su pedido y sepa que tiene garantía de fábrica. Esa es la propuesta de valor que estamos construyendo con Mercado Libre”, dijo Ruiz.