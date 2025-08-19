Volkswagen evita huelga tras acuerdo de incremento salarial, menor al que pidió el sindicato

Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) alcanzaron un acuerdo en la revisión salarial correspondiente al año 2025, tras un proceso de diálogo descrito como respetuoso y constructivo.
La empresa destacó en un comunicado que el incremento será del 4% directo al salario, lo que protege el poder adquisitivo de los trabajadores y se ubica por encima de la inflación.
“En Volkswagen de México estamos convencidos de que el diálogo abierto y el respeto mutuo son pilares fundamentales para construir acuerdos que beneficien a todas las partes. Este resultado refleja nuestro compromiso con una estrategia de negocio centrada en las personas y en su bienestar,” dijo Ricardo Guerrero, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y Organización de Volkswagen de México.