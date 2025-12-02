Apple actualizó su lista de obsoletos y este iPhone dejará de servir en todo el mundo

iPhone SE queda obsoleto este 2025

El iPhone SE, cuyo lanzamiento fue en marzo de 2016, dejará de recibir atención por Apple de manera definitiva. Fue descontinuado en septiembre de 2018, después de los anuncios del iPhone XS, XS Max y el iPhone XR.

Al momento de auge, estaba disponible en cuatro capacidades: 16 GB, 32 GB, 64 GB y 128 GB, en color plata, oro, espacial y oro rosa. Además, tenía incluída la versión de Siri 4 y el sistema operativo iOS11.

En 2016, el precio para el SE de 16 GB fue de 8,999 pesos, y su versión de 64 GB fue de 11,199 pesos. Actualmente puede encontrarse en venta de segunda mano con precios entre los 1,000 y 2,000 pesos.

Todos los iPhones obsoletos y descontinuados en 2025

De acuerdo con la tecnológica, los productos considerados como obsoletos son los que dejó de distribuirlos a la venta por siete años. Una vez que son clasificados como tal, Apple interrumpirá todos los servicios de hardware, y los proveedores no pueden solicitar piezas.

Mientras tanto, los dispositivos descontinuados son aquellos que tienen al menos cinco años que dejaron de distribuirse, y menos de siete.

Así que si tienes alguno de estos, y se descompone de alguna manera, ya no podrán recurrir a los centros para refacciones para su funcionamiento.

Celulares descontinuados en todo el mundo

iPhone 4 (8 GB)

iPhone 5

iPhone 6s (16 GB, 64 GB, 128 GB)

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 7 (PRODUCT)RED™

iPhone 8 (64 GB, 128 GB, 256 GB)

iPhone 8 (PRODUCT)RED™

iPhone 8 Plus (64 GB, 256 GB)

iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED™

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11 Pro Max

Celulares obsoletos en todo el mundo

iPhone

iPhone 3G (China continental) 8 GB

iPhone 3G 8 GB, 16 GB

iPhone 3GS (China continental) 16 GB, 32 GB

iPhone 3GS (8 GB)

iPhone 3GS 16 GB, 32 GB

iPhone 4 CDMA

iPhone 4 CDMA (8 GB)

iPhone 4 16 GB, 32 GB

iPhone 4 GSM (8 GB), negro

iPhone 4S

iPhone 4S (8 GB)

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s (32 GB)

iPhone 6s Plus (32 GB)

Apple dispuso la siguiente lista para identificar los modelos de iPhone . Para encontrar el número de modelo, se requiere entrar en Configuración > General > Información. El menú señalará el número.

También puede identificarse en la parte posterior del dispositivo.