Más de 7,000 autos Seat podrían causar lesiones por falla en las bolsas de aire, alerta Profeco

¿En qué consiste la falla en los autos Seat?

La falla consiste en un defecto en las bolsas de aire marca ZF-Lifetec. En caso de activarse durante un accidente, la carcasa del generador de gas podría reventar y desprender fragmentos de sus componentes, lo que representaría un riesgo de lesiones para los tripulantes.

#BoletínDePrensa Profeco emite alerta por fallas en bolsas de aire de más de 7 mil vehículos Seat y lanza llamado a revisión.



El llamado aplica para los modelos Altea y León, años 2009 a 2012; Ibiza, modelo 2025; y Arona, modelos 2023, 2024 y 2025 y se debe a material defectuoso… pic.twitter.com/da2oNcPT7G — Profeco (@Profeco) September 7, 2025

¿Cuáles son los modelos afectados?

Los modelos afectados son 7 mil 057 unidades de Seat Altea y León, años 2009 a 2012, en las que se detectó un problema en la bolsa de aire frontal del lado del conductor. En estos casos se sustituirá el generador de gas.

También están involucrados 22 vehículos Ibiza, año 2025, y Arona, años 2023, 2024 y 2025, donde la falla corresponde a la bolsa de aire del lado del acompañante, que será reemplazada.

En todos los casos, la reparación será gratuita para los propietarios.

¿Cómo acceder a la reparación?

La campaña de revisión de Seat inició el 7 de agosto de 2025 y se extenderá hasta la misma fecha de 2026. La marca aclaró que, hasta ahora, no se han reportado incidentes ni daños relacionados con la falla en México.

Para acceder a la reparación, los propietarios deben:

Acudir a cualquier distribuidor autorizado de Seat.

Consultar la página oficial en la sección de llamados a revisión: seat.mx/servicio/garantia/llamado-a-revision .

Revisar las notificaciones que la empresa enviará por correo postal o a través de su página web seat.mx .

Contactar directamente a Seat mediante el correo electrónico atencion@seat.mx o al teléfono 800 835 7328.

El cambio de las bolsas de aire se hará sin costo para los dueños de los vehículos afectados.

Así que, si eres propietario de alguno de estos vehículos, lo mejor es acudir a Profeco o directamente a Seat para resolver tus dudas y acceder a la reparación gratuita en caso de necesitarla.

Si bien las bolsas de aire han salvado miles de vidas en todo el mundo, una instalación o funcionamiento defectuoso también puede poner en riesgo a los ocupantes del auto, por lo que es fundamental atender este llamado.