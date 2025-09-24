¿Quién es el dueño de BYD y cuál era el papel de Warren Buffet en el gigante chino de los autos eléctricos?

¿Quién es el dueño de BYD?

BYD cuenta con varios inversionistas y cotiza en bolsa, pero su figura más visible es Wang Chuanfu, fundador, presidente y director ejecutivo de BYD Auto. Según el Bloomberg Billionaires Index , Wang ocupa el puesto 94 entre las personas más ricas del mundo, con una fortuna estimada en 25,000 millones de dólares.

Nacido en 1966 en la provincia china de Anhui, Wang proviene de una familia campesina. Estudió química física metalúrgica en la Central South University y obtuvo una maestría en materiales en el Beijing General Research Institute of Nonferrous Metals, donde también trabajó como subdirector, informa Bloomberg.

Antes de fundar BYD, se desempeñó como gerente general de Bige Battery. En 1995, con unos 400,000 dólares prestados por su primo, fundó BYD como fabricante de baterías con 20 empleados. Para 1997, ya producía baterías de litio para teléfonos móviles, y posteriormente ingresó al sector automotriz, convirtiéndose en uno de los primeros fabricantes privados de autos eléctricos en China junto a Geely.

BYD comenzó a cotizar en la Bolsa de Hong Kong en 2002 y en 2008 captó la atención de Warren Buffett, quien adquirió 225 millones de acciones a aproximadamente 1 dólar cada una a través de Berkshire Hathaway. Desde entonces, la compañía se ha beneficiado de políticas chinas que fomentan la compra de vehículos eléctricos para reducir la contaminación del aire.

Wang Chuanfu lidera la compañía como fundador, presidente y director ejecutivo de BYD Auto, y es la figura más visible de la empresa. (AP)

¿Por qué Warren Buffett se retiró de BYD?

El legendario inversionista estadounidense cerró por completo su participación en BYD al cierre de marzo, provocando que las acciones cayeran 3.19% en la Bolsa de Hong Kong. Berkshire Hathaway había invertido 225 millones de dólares en 2008, adquiriendo alrededor del 10% de la empresa, que hoy es uno de los principales competidores de Tesla.

La salida de Buffett coincide con la reorientación de su portafolio hacia otras empresas, como Mitsubishi Corp. A sus 94 años, el magnate anunció que dejará la presidencia de Berkshire Hathaway a finales de 2025, con Greg Abel como sucesor a partir de enero de 2026.

Desde que adquirió Berkshire en los años 60, Buffett transformó una empresa textil de tamaño medio en un conglomerado valorado en más de un billón de dólares, con activos líquidos superiores a 300,000 millones de dólares. Su retiro de BYD marca un cambio estratégico, aunque no afecta el control ni la operación del fabricante chino, que sigue bajo la dirección de Wang Chuanfu.

BYD ofrece soluciones de energía nueva con cero emisiones, consolidándose como actor clave en la transición hacia tecnologías verdes. (Bobby Yip/REUTERS)

¿Qué es BYD?

Fundada en 1994, BYD se ha consolidado como un gigante tecnológico enfocado en aprovechar la innovación para mejorar la vida. Tras más de tres décadas, la empresa ha dejado huella en electrónica, automoción, energía renovable y transporte ferroviario.

De acuerdo con su sitio en internet , con un enfoque en la generación, almacenamiento y aplicación de energía, BYD ofrece soluciones integrales de energía nueva con cero emisiones, consolidándose como un actor clave en la transición hacia tecnologías sostenibles.

La compañía cotiza en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen y reportó ingresos anuales superiores a 700,000 millones de RMB en 2024, reforzando su influencia nacional e internacional.