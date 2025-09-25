Publicidad

Starbucks confirma cierre masivo de tiendas y despidos por reestructuración; ¿afectará a México?

Los empleados de las cafeterías afectadas serán notificados y, cuando no puedan reubicarse, recibirán apoyo e indemnización.
jue 25 septiembre 2025 02:11 PM
Starbucks anunció el cierre de cientos de tiendas en América del Norte como parte de su plan de reestructuración. (Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Starbucks, la cadena multinacional de cafeterías, informó este jueves que cerrará varias de sus tiendas y realizará recortes como parte de una reestructuración rumbo a los desafíos de 2026.

La noticia fue dada a conocer por Brian Niccol, CEO de la compañía, quien envió una carta a todos los trabajadores para explicar las razones detrás de esta decisión.

Además de los empleos que se perderán con el cierre de tiendas en América del Norte, la compañía anunció una segunda ronda de recortes en su sede central en Estados Unidos, que impactará no solo a las cafeterías.

¿Qué dijo el CEO de Starbucks?

El ejecutivo informó a los trabajadores que la compañía cerrará cientos de cafeterías en septiembre, lo que representa alrededor del 1% de sus operaciones en América del Norte. La cadena pasará de 18,734 a 18,300 locales en la región, es decir, 434 menos.

En la carta enviada al personal, Niccol explicó que los cierres obedecen a que algunas tiendas no cumplen con las condiciones necesarias para ofrecer el ambiente y desempeño financiero que la empresa espera. “Nuestros coffeehouses son centros de la comunidad, y cerrar cualquier local es difícil”, reconoció.

El directivo precisó que los empleados de los locales que cerrarán serán notificados esta semana y, en la medida de lo posible, se les ofrecerán traslados a sucursales cercanas. Para quienes no puedan ser reubicados de inmediato, Starbucks ofrecerá indemnizaciones y paquetes de apoyo.

Además, Niccol adelantó que la compañía eliminará aproximadamente 900 puestos corporativos y cerrará varias vacantes abiertas, como parte de la reducción de costos y la reestructuración. La compañía proyecta que el plan de reestructuración generará ahorros y eficiencias por alrededor de 1,000 millones de dólares.

Los cierres representan aproximadamente el 1 % del total de cafeterías de la compañía en Estados Unidos y Canadá. (Foto: Jesús Almazán)

Los planes para el siguiente año

Pese a los ajustes, subrayó que Starbucks planea renovar más de 1,000 cafeterías en los próximos 12 meses, con diseños más cálidos y mejor infraestructura, además de invertir en más horas para baristas, con el objetivo de mejorar la atención al cliente y fortalecer el negocio.

“Sé que estas decisiones afectan a nuestros partners y sus familias, y no las tomamos a la ligera. Creo que son pasos necesarios para construir un Starbucks más fuerte y resiliente”, escribió Niccol.

¿La decisión afectará a México?

Aunque Starbucks opera en México desde hace varios años, en la carta de Brian Niccol se precisó que el cierre de tiendas aplica únicamente a las unidades operadas directamente por la compañía o bajo licencia en Estados Unidos y Canadá.

En territorio mexicano, la marca es operada por Alsea, empresa que no ha anunciado despidos ni cierres para los próximos meses. De acuerdo con cifras oficiales , en México existen 909 tiendas.

Además de México, Alsea administra la marca en otros países de América Latina como Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y Paraguay, así como en mercados europeos como Francia, España, Países Bajos, Bélgica, Portugal y Luxemburgo.

