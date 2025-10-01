Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Empresas

Walmart eliminará los colorantes sintéticos de sus marcas propias

La cadena minorista trabaja con los provedores de sus marcas, como Great Value, para eliminar los ingredientes artificiales hacia enero de 2027.
mié 01 octubre 2025 08:58 AM
Walmart eliminará colorantes sintéticos de sus marcas propias y se suma a la presión contra los ultraprocesados
La minorista eliminará 30 ingredientes artificiales utilizados en sus marcas propias para alinearse a la iniciativa "Hagamos a EU saludable otra vez". (Foto: Walmart.)

Walmart eliminará los colorantes sintéticos de sus alimentos de marca propia en Estados Unidos para enero de 2027, incluidas las marcas Great Value y bettergoods, uniéndose a varias otras empresas en medio de la presión del gobierno de Donald Trump.

Grandes fabricantes de alimentos envasados como PepsiCo, Campbell's y Conagra Brands han hecho anuncios similares en los últimos meses, en respuesta a la iniciativa gubernamental del "Hacer Estados Unidos saludable otra vez".

Publicidad

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., adoptó medidas enérgicas contra los alimentos ultraprocesados y los aditivos químicos, afirmando que han provocado una crisis nacional de obesidad infantil, diabetes, cáncer, trastornos mentales, alergias y afecciones del neurodesarrollo como el autismo.

Walmart también tiene previsto eliminar más de 30 ingredientes, como conservantes, edulcorantes artificiales y sustitutos de la grasa, de su surtido de marcas propias.

La empresa dijo que la medida refleja la demanda de los consumidores de ingredientes más sencillos y transparentes y añadió que actualmente el 90% de sus alimentos de marca propia no contienen colorantes sintéticos.

"Nuestros clientes nos han dicho que quieren productos elaborados con ingredientes más sencillos y familiares, y les hemos escuchado", dijo el presidente de Walmart, John Furner.

La minorista trabaja con proveedores de marcas blancas para ajustar las fórmulas y encontrar ingredientes alternativos. Los productos reformulados, desde alimentos enlatados y congelados hasta cereales y ensaladas, empezarán a comercializarse en los próximos meses, según Walmart.

La gama de productos de marca propia de Walmart está encabezada por su marca más importante, Great Value, junto con otras marcas de la tienda como Marketside, Freshness Guaranteed y la premium bettergoods, que han sido un gran atractivo entre los estadounidenses que buscan ofertas.

Publicidad

Tags

Wal-Mart Stores Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad