Revista Digital
Economía

Oxfam propone nuevos criterios para medir las inversiones del Plan México

Especialistas proponen ampliar los criterios para evaluar inversiones en México, incorporando impactos ambientales, territoriales y sociales, además de abrir las decisiones a sindicatos y comunidades.
mié 04 marzo 2026 01:31 PM
Oxfam afirma que no se puede evaluar una inversión del Plan México por promesas y propone nuevos criterios
El informe de Oxfam propone que la inversión pública y privada priorice infraestructura social y productiva en los territorios, para evitar que los megaproyectos generen beneficios concentrados en unos pocos. (Oxfam México)

El Plan México, la estrategia del gobierno federal para impulsar la inversión y la política industrial del país, debería incorporar criterios más amplios para evaluar los proyectos productivos que llegan al país, incluyendo su impacto ambiental, territorial y social, plantearon especialistas durante la presentación del informe Oligarquía o democracia, elaborado por Oxfam México.

Carlos Brown, coautor del reporte, señaló que actualmente muchas decisiones de inversión se evalúan principalmente por el número de empleos prometidos o por la transferencia de tecnología, pero advirtió que estos indicadores resultan insuficientes para medir su impacto real en el desarrollo local.

“No podemos valorar una inversión sólo por los empleos que promete o por la transferencia tecnológica; también hay que medir su impacto ambiental, territorial y social”, dijo Brown en entrevista con Expansión.

De acuerdo con el especialista, el gobierno podría ampliar los criterios con los que analiza los proyectos de inversión —tanto nacionales como extranjeros— para incorporar variables como el uso de recursos naturales, especialmente agua y energía, la calidad del empleo generado y los efectos que las actividades productivas tienen en las comunidades donde se instalan.

Democratizar decisiones y "cuarto de junto"

El informe también cuestiona quién participa actualmente en las decisiones económicas estratégicas del país. Brown recordó que en procesos como las negociaciones comerciales o las discusiones sobre inversiones suele existir un “cuarto de junto” integrado principalmente por grandes empresas.

“Hoy las decisiones se toman con cuartos de junto dominados por grandes empresas; democratizar esas decisiones es clave para evitar la concentración del poder económico”, afirmó.

Los autores del reporte proponen abrir estos espacios a otros actores —como sindicatos, comunidades locales y organizaciones sociales— con el objetivo de ampliar la deliberación sobre los efectos económicos y sociales de los proyectos productivos.

También desde una perspectiva económica, el exsubgobernador del Banco de México Gerardo Esquivel señaló para Expansión que la concentración de mercado en distintos sectores de la economía mexicana también contribuye a profundizar las brechas de desigualdad. Cuando unas cuantas empresas dominan un mercado, explicó, tienden a capturar mayores beneficios a costa de los consumidores.

“Las empresas con poder de mercado extraen mucho beneficio de los consumidores. Reducir ese poder tiene efectos positivos sobre la desigualdad, porque permite que los consumidores accedan a precios más accesibles”, señaló durante su participación en el evento.

El economista añadió que fortalecer las capacidades de la autoridad de competencia económica podría contribuir a equilibrar la relación entre productores y consumidores, particularmente en sectores donde existe una alta concentración empresarial.

Plan México, aún sin definiciones claras

Durante la mesa de discusión del evento, especialistas señalaron que el Plan México todavía carece de definiciones operativas claras, por lo que representa una oportunidad para incorporar este tipo de criterios antes de que se consoliden sus instrumentos de política industrial.

“Plan México es una declaración de intenciones; todavía falta llenarlo de contenido”, señaló Brown durante el evento de presentación oficial.

Los expertos sugirieron que la estrategia industrial del país debería alinearse con los compromisos climáticos internacionales de México, particularmente con la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), el instrumento mediante el cual el país define sus metas de reducción de emisiones y transición energética.

“Lo que tenemos que hacer es alinear el Plan México con la Contribución Determinada a Nivel Nacional de México, que ya tiene mecanismos democráticos de validación”, indicaron.

En el mismo sentido, Esquivel consideró que uno de los elementos que podría marcar una diferencia en la estrategia de desarrollo del país es un papel más activo del Estado en la conducción de los proyectos de inversión, particularmente en infraestructura y política industrial.

“La idea es que el Estado mexicano tenga un papel más protagónico en la conducción de las decisiones, en lugar de que prevalezcan únicamente los intereses de retorno del sector privado”, explicó. De acuerdo con el economista, este enfoque buscaría alinear la participación de inversionistas privados con prioridades de desarrollo definidas por el gobierno, aunque advirtió que aún queda por ver si el sector empresarial tendrá suficiente interés en participar bajo esas condiciones.

Transición energética y desarrollo territorial

La discusión sobre inversiones también se conecta con la transición energética. De acuerdo con los especialistas, uno de los principales puntos de tensión será definir si la estrategia industrial del país continuará basada en combustibles fósiles —como el gas natural— o si se acelerará la adopción de energías más limpias.

Este debate resulta particularmente relevante en sectores intensivos en recursos, como los centros de datos vinculados al desarrollo de inteligencia artificial, que requieren grandes cantidades de electricidad y agua para operar.

Los expertos señalaron que evaluar adecuadamente estas inversiones implica considerar no sólo los beneficios económicos que prometen, sino también sus costos ambientales y su impacto en los territorios donde se instalan.

Participación social en riesgo

En ese contexto, especialistas también advirtieron que la participación de la sociedad civil en la definición de políticas económicas enfrenta actualmente mayores obstáculos.

“Las capacidades de la sociedad civil para incidir en las decisiones públicas se han visto constantemente debilitadas”, señaló Alexandra Haas Paciuc, directora ejecutiva de Oxfam México, durante la mesa de discusión.

Haas agregó que muchas organizaciones sociales trabajan hoy en condiciones de mayor vulnerabilidad e incluso bajo contextos de violencia, lo que limita su capacidad de incidir en debates sobre desarrollo, inversión o desigualdad.

A pesar de ello, subrayó que la inclusión de comunidades, trabajadores y organizaciones sociales en las discusiones sobre inversión y política industrial sigue siendo clave para ampliar la deliberación pública sobre el rumbo económico del país.

