Oxfam afirma que no se puede evaluar una inversión del Plan México por promesas y propone nuevos criterios

“No podemos valorar una inversión sólo por los empleos que promete o por la transferencia tecnológica; también hay que medir su impacto ambiental, territorial y social”, dijo Brown en entrevista con Expansión.

De acuerdo con el especialista, el gobierno podría ampliar los criterios con los que analiza los proyectos de inversión —tanto nacionales como extranjeros— para incorporar variables como el uso de recursos naturales, especialmente agua y energía, la calidad del empleo generado y los efectos que las actividades productivas tienen en las comunidades donde se instalan.

Democratizar decisiones y "cuarto de junto"

El informe también cuestiona quién participa actualmente en las decisiones económicas estratégicas del país. Brown recordó que en procesos como las negociaciones comerciales o las discusiones sobre inversiones suele existir un “cuarto de junto” integrado principalmente por grandes empresas.

“Hoy las decisiones se toman con cuartos de junto dominados por grandes empresas; democratizar esas decisiones es clave para evitar la concentración del poder económico”, afirmó.

Los autores del reporte proponen abrir estos espacios a otros actores —como sindicatos, comunidades locales y organizaciones sociales— con el objetivo de ampliar la deliberación sobre los efectos económicos y sociales de los proyectos productivos.

También desde una perspectiva económica, el exsubgobernador del Banco de México Gerardo Esquivel señaló para Expansión que la concentración de mercado en distintos sectores de la economía mexicana también contribuye a profundizar las brechas de desigualdad. Cuando unas cuantas empresas dominan un mercado, explicó, tienden a capturar mayores beneficios a costa de los consumidores.

“Las empresas con poder de mercado extraen mucho beneficio de los consumidores. Reducir ese poder tiene efectos positivos sobre la desigualdad, porque permite que los consumidores accedan a precios más accesibles”, señaló durante su participación en el evento.

El economista añadió que fortalecer las capacidades de la autoridad de competencia económica podría contribuir a equilibrar la relación entre productores y consumidores, particularmente en sectores donde existe una alta concentración empresarial.