Pemex redimirá serie de notas con vencimiento en 2026

La petrolera estatal mexicana anunció que redimirá anticipadamente una serie de notas con vencimiento en 2026, con tasas de 4.500% y 3.750%, como parte de su estrategia financiera.
vie 03 octubre 2025 07:55 AM
Pemex redimirá notas 2026 y anticipa pagos de deuda
El director General de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. (Henry Romero/Reuters)

Pemex informó que el próximo 3 de noviembre redimirá la totalidad de dos emisiones de deuda con vencimiento en 2026, correspondientes a las notas con cupones de 4.500% y 3.750%.

La decisión forma parte de la estrategia de manejo de pasivos de la compañía, que busca reducir su carga financiera y anticiparse a futuros compromisos en medio de un entorno de estrechez presupuestal y volatilidad en los mercados.

La redención anticipada significa que Pemex pagará a los tenedores de esos instrumentos el valor principal más los intereses acumulados hasta la fecha estipulada, lo que elimina de su calendario de pagos una parte de las obligaciones que vencían dentro de poco más de un año.

De acuerdo con el comunicado, la petrolera estatal aseguró que el proceso está alineado con sus planes de fortalecer la liquidez y dar certidumbre a sus acreedores.

En lo que va del año, la compañía ha realizado diversas recompras y amortizaciones de bonos para atender vencimientos de corto plazo, en un contexto en el que su deuda financiera total supera los 100,000 millones de dólares, lo que la convierte en una de las petroleras más endeudadas del mundo.

El anuncio ocurre mientras la administración federal ha reiterado su respaldo a la empresa productiva del Estado, tanto con inyecciones de capital como con facilidades fiscales.

