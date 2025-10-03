Pemex redimirá serie de notas con vencimiento en 2026

Pemex informó que el próximo 3 de noviembre redimirá la totalidad de dos emisiones de deuda con vencimiento en 2026, correspondientes a las notas con cupones de 4.500% y 3.750%.

La decisión forma parte de la estrategia de manejo de pasivos de la compañía, que busca reducir su carga financiera y anticiparse a futuros compromisos en medio de un entorno de estrechez presupuestal y volatilidad en los mercados.

La redención anticipada significa que Pemex pagará a los tenedores de esos instrumentos el valor principal más los intereses acumulados hasta la fecha estipulada, lo que elimina de su calendario de pagos una parte de las obligaciones que vencían dentro de poco más de un año.

De acuerdo con el comunicado, la petrolera estatal aseguró que el proceso está alineado con sus planes de fortalecer la liquidez y dar certidumbre a sus acreedores.